Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что получение российского гражданства угрожает безопасности страны, и подтвердила, что таких людей могут начать высылать. Об этом со ссылкой на Postimees пишет портал "Радио Свобода".

По мнению Каллас, тот факт, что человек, живущий в Эстонии, решает получить гражданство России — когда она нападает на Украину и ее народ, — говорит о том, что в случае мобилизации он готов вступить в российскую армию и тоже пойти воевать. "Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который государство не может игнорировать", — отметила она.

Каллас добавила, что полиция и погранохрана обязаны расследовать, не является ли это "заявлением о поддержке терроризма" и действий России, а также деятельности против Эстонии и ее союзников.

Каллас высказалась об этом в ответ на запрос депутата, действительно ли правительство "ищет способы" высылать тех, кто решит получить российское гражданство. Об этом недавно сказал министр внутренних дел страны. По словам Каллас, вопрос о лишении вида на жительства рассматривается в каждом случае индивидуально.

Эстония не допускает второго гражданства, также из страны не намерены высылать тех, кто уже имеет российский паспорт, и их детей. Таким образом, речь идет о "бывших гражданах СССР", которые так и не получили другого гражданства. По состоянию на январь 2023 года таких в стране было больше 64 тысяч человек, или 4,7% от населения.

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