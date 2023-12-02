Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, заявила The Economist, что не хочет, чтобы ее муж избирался президентом на следующий срок. Фрагменты интервью с первой леди Украины опубликованы в ежедневном подкасте издания.
Как рассказала главный редактор The Economist Занни Минтон Беддос, которая говорила с Зеленской в сентябре, супруга украинского лидера уверена, что Украина победит в войне с Россией. После этого, заявила Зеленская, ее семья снова будет вместе, а им с мужем предстоит придумать, как жить дальше, пишет портал Meduza.io.
- В мае 2022 года Владимир и Елена Зеленские рассказывали, что практически не видятся с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда первая леди Украины говорила, что муж "живет на работе".
- Президентские выборы в Украине планировалось провести в марте 2024 года. В конце августа 2023-го Владимир Зеленский заявил, что готов идти на новый президентский срок, если выборы пройдут во время войны.
- 30 ноября руководство, фракции и группы Верховной Рады Украины подписали заявление о том, что следующие выборы — и президентские, и парламентские — пройдут только после завершения военного положения.
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