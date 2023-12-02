[После победы Украины] мы будем жить вместе с моим мужем и детьми все время. После этого [завершения войны] мы устроим себе отпуск и поедем куда-нибудь. Куда угодно, но вместе. Только вчетвером. После этого будем думать, что мы — он и я — будем делать дальше. Потому что я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое.