Продолжающиеся сильные снегопады и гололед привели к транспортному хаосу на юге Германии в субботу, 2 декабря. В частности, аэропорт Мюнхена закрыт для вылетов и посадки самолетов предварительно до 6 утра 3 декабря. Пассажиров просят воздержаться от поездки, а перед возможным вылетом 3 декабря уточнить у своей авиакомпании статус рейса. Представитель авиакомпании Lufthansa сообщил агентству dpa, что закрытие воздушного сообщения в Мюнхене оказывает влияние на другие аэропорты. Например, существенно ограничены полеты из Франкфурта-на-Майне.

Погодный хаос в аэропорту Мюнхена повлиял и на планы тренера сборной Германии по футболу Юлиана Нагельсманна (Julian Nagelsmann), который должен принять участие в жеребьевке предварительного раунда чемпионата Европы 2024 года. Она пройдет 2 декабря в Гамбурге. Из-за отмены рейса тренер бундестим отправился из Мюнхена в Гамбург на автомобиле. Ему предстоит преодолеть почти 800 км. По информации Немецкого футбольного союза (DFB), Нагельсман сам управляет автомобилем.

Юг Германии занесло снегом. Мюнхен буквально встал — общественный транспорт не ходит, поезда застряли на вокзале, аэропорт не работает. Жителей Мюнхена и других городов призывают не выезжать сегодня на своих автомобилях pic.twitter.com/dssNSlRZBa — DW на русском (@dw_russian) December 2, 2023

Общественный транспорт в Мюнхене не функционирует

Пострадал и железнодорожный транспорт, особенно в окрестностях Мюнхена. Упавшие деревья заблокировали пути, а контактные провода обледенели. Поначалу было отменено движение поездов до главного вокзала Мюнхена и обратно. Пассажиры в Ульме и окрестностях Мюнхена были вынуждены провести ночь в поездах. По информации представителя компании Deutsche Bahn, проблемы с железнодорожным сообщением на юге Германии вряд ли удастся разрешить до понедельника, 4 декабря.

На дорогах Баварии произошло множество аварий. В Мюнхене фактически остановился общественный транспорт: не ходили поезда метро и городские электрички, автобусы и трамваи. По данным Немецкой метеорологической службы, ветреная погода сохранится и в дальнейшем. Ожидается, что сильный снегопад продолжится на юге и юго-востоке страны до второй половины дня 2 декабря.

В Мюнхене отменили матч бундеслиги

Из-за погодного хаоса в Мюнхене был отменен домашний матч бундеслиги, в котором мюнхенская "Бавария" должна была встретиться с клубом "Унион Берлин". "Причина — сильный снегопад вчера вечером и ночью, окончание которого прогнозируется только на вечер субботы. Даже если бы удалось привести поле на "Альянц Арене" в состояние, позволяющее провести матч до полудня, риски для безопасности и дорожная ситуация сделали отмену неизбежной", — говорится в заявлении пресс-службы многократного чемпиона Германии.

В документе отмечается, что неконтролируемый сход снега с крыши домашнего стадиона "Баварии" представляет собой непрогнозируемый риск для болельщиков, проблемы с общественным транспортом сделали "Альянц Арену" практически недосягаемой не только для болельщиков, но и для "сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности, необходимых для организации матча". Когда состоится перенесенная игра в клубе, пока неизвестно.

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