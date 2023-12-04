Три коммерческих судна, шедшие под флагами разных стран, и эсминец американских ВМС подверглись атаке йеменских хуситов в Красном море, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

По данным ведомства, накануне утром американский эсминец зафиксировал запуск ракеты с подконтрольной хуситам территории Йемена. Ракета пролетела недалеко от грузового судна под флагом Багамских островов.

Через несколько часов военный корабль сбил запущенный из Йемена беспилотник, который летел в его сторону. В сообщении Центрального командования подчеркивается, что неизвестно, был ли эсминец целью удара.

Позднее все то же грузовое судно подало сигнал бедствия после получения незначительных повреждений при новой ракетной атаке. Прибывший на помощь американский эсминец вскоре сбил еще один беспилотник. Аналогичные сигналы бедствия подали также два балкера, в процессе оказания помощи военные ВМС США сбили дрон.

Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что подобные нападения представляют угрозу международной торговле и безопасности на море. "У нас также есть все основания полагать, что эти атаки, хотя и совершены хуситами в Йемене, полностью организованы Ираном", — утверждают в американском военном ведомстве.

В свою очередь, представитель военного крыла хуситов Яхья Сери подтвердил нанесение ударов по двум гражданским судам, которые в заявлении названы "израильскими". Утверждается, что атаки будут продолжаться, пока Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа.

Группировка "Ансар Алла" фактически правит в Йемене с 2015 года. Считается, что она тесно связана с Ираном и "Хезболлой", которые поддерживают ХАМАС в войне против Израиля. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", за последние несколько недель не менее четырех раз суда, связанные с израильскими бизнесменами, подвергались атакам со стороны хуситов.

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