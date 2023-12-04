По итогам прошедшего в воскресенье в Венесуэле "консультативного" референдума 95% избирателей поддержали позицию властей о необходимости включить в состав страны богатый нефтью регион Эсекибо в соседней Гайане. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам главы местной избирательной комиссии Элвиса Аморосо, "за" проголосовали по меньшей мере 10,5 млн человек. Точных сведений о явке он не сообщил. Корреспонденты Reuters в Венесуэле отмечали низкую заинтересованность местных жителей в референдуме.

Проведение референдума анонсировал президент страны Николас Мадуро после того, как Международный суд ООН запретил Венесуэле предпринимать какие-либо действия для разрушения статуса-кво в регионе. Официальный Каракас настаивает, что решение касательно территориального спора с Гайаной должно приниматься непосредственно двумя государствами.

Спорная территория — регион Эсекибо площадью 160 тысяч квадратных километров, это около половины площади всей Гайаны. Эсекибо был признан частью этой страны еще в конце XIX века, однако Венесуэла считает это решение несправедливым. В 2015 году там нашли богатые месторождения нефти и газа, в разработке которых заинтересован Каракас.

Опрошенные Reuters аналитики считают, что референдум направлен на усиление власти Мадуро внутри страны и проверки его поддержки перед запланированными на следующий год президентскими выборами. Эксперты не исключают, что результаты голосования также могут быть использованы в качестве оправдания для начала военной операции.

Президент Гайаны Ирфаан Али в воскресенье принял участие в митинге в столице страны Джорджтауне. Он подчеркнул, что решение Международного суда запрещает Венесуэле "аннексировать [Эсекибо] или вторгаться на территорию Гайаны".

В свою очередь, власти Бразилии на прошлой неделе заявили об усилении "оборонительных действий" вдоль северной границы на фоне обострения территориального спора между Гайаной и Венесуэлой.

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