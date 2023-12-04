Бразильский президент намерен пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако не может гарантировать, что его не арестуют. По словам Лулы, этот вопрос находится в компетенции органов юстиции.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не готов давать своему российскому коллеге Владимиру Путину гарантии безопасности на саммите G20, который пройдет в 2024 году в Рио-де-Жанейро. Вопрос о том, будет ли Путин арестован в Бразилии в связи с ордером на арест Международного уголовного суда (МУС) по подозрению в совершении военных преступлений в Украине, не входит в сферу его компетенции, заявил Лула в понедельник, 4 декабря, в Берлине в ходе германо-бразильских межправительственных консультаций.

"Будет ли он арестован, когда приедет? Может быть, да, а может быть, и нет. Это будут решать судебные органы", — указал Лула.

Путина пригласят в Бразилию без гарантий безопасности

Вместе с тем бразильский президент отметил, что намерен направить Путину приглашение на саммит "большой двадцатки".

В отличие от России и США, Бразилия является участником Римского статута — договора, на основе которого учрежден Международный уголовный суд. Еще в сентябре Лула заявлял, что главе российского государства не грозит в Бразилии арест. Однако позднее он отказался от своих заверений, пояснив, что этот вопрос должны решать "органы юстиции, а не правительство".

Риски для Путина из-за ордера МУС

Путин пропустил нынешний саммит G20 в Нью-Дели, чтобы избежать возможного политического конфуза и риска задержания по ордеру МУС. Международный уголовной суд в марте выдал ордер на арест российского президента, обвинив его в незаконной депортации украинских детей. Кремль отверг это обвинение и объявил ордер МУС юридически ничтожным.

Тем не менее российский президент во избежание возможных рисков предпочитал избегать поездок на недавние международные конференции, а в Индию для участия в саммите G20 отправил министра иностранных дел Сергея Лаврова, хотя Индия даже не является подписантом Римского статута о Международном уголовном суде.

Межправительственные консультации ФРГ и Бразилии

Федеральный канцлер Олаф Шольц и Лула, а также целый ряд министров из обеих стран приняли участие в Берлине в первых за более чем восемь лет германо-бразильских межправительственных консультациях. Согласно заявлению правительства Германии, на них обсуждались вопросы двусторонней экономической и финансовой политики, переход к "зеленой" экономике. Кроме того, речь шла о проблемах энергетики, климата, экологического развития, продовольствия, а также внешней и оборонной политики.

Важность встречи для Берлина заключалась еще и в том, что с 1 декабря к Бразилии по ротации перешло председательство в группе стран G20, объединяющей двадцать государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

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