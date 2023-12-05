В Словакии разблокировано движение грузовиков из Украины через пункт пропуска "Вышне-Немецке — Ужгород". Оформление грузовых транспортных средств осуществляется в установленном порядке, сообщила погранслужба Украины во вторник, 5 декабря.

Согласно сообщению, протестная акция, начавшаяся 1 декабря, завершилась накануне в 22:00 по местному времени. По состоянию на утро 5 декабря, в очереди на проезд в Украину скопилось 625 грузовых транспортных средств.

Загрузка КПП "Вишне-Немецкое" сильно увеличилась, поскольку многие водители грузовиков стали выбирать для проезда в Украину Словакию на фоне блокады, устроенной перевозчиками в Польше, предупредили украинские пограничники.

Информацию о деблокаде погранпункта "Вишне-Немецкое" подтвердили и в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Водители грузовиков в Восточной Европе, в том числе в Польше и Словакии, недовольны "несправедливой конкуренцией" со стороны украинских компаний из-за того, что Евросоюз в ответ на российское вторжение в Украину отменил целый ряд предписаний, касающихся трансграничных грузовых перевозок. Восточноевропейские водители считают, что они оказались в невыгодном положении в сравнении с украинскими.

В Польше блокада важнейших пунктов пропуска грузового транспорта в Украину продолжается с начала ноября. Немецкие компании жалуются на вызванные акцией огромные убытки и длительные задержки с поставками — по данным Восточного комитета немецкой экономики, сроки поставок выросли втрое, а транспортные расходы — вдвое-вчетверо. Из-за нарушений производственных процессов, отсутствия товаров и сырья ущерб идет на миллионы евро.

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