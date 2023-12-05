Украина сменила во главе рейтинга Глобального индекса милитаризации (GMI) Израиль, который лидировал с 2007 года. В первую десятку вошли также Армения, Азербайджан и Россия.

Спустя год после начала полномасштабной российской агрессии Украина стала страной мира с наибольшим уровнем милитаризации. В рейтинге Глобального индекса милитаризации (GMI) за 2023 год, опубликованном во вторник, 5 декабря, Боннским международным центром конверсии (BICC), Украина заняла первое место, которое до этого многие годы принадлежало Израилю. За год страна, обороняющаяся от российского вторжения, поднялась на 18 позиций.

При оценке уровня милитаризации эксперты BICC соотнесли военный аппарат и гражданское общество в 149 странах мира. Среди прочего при этом оценивались — уровень военных расходов, число военнослужащих, количество тяжелых вооружений в соотношении с размером ВВП и другими гражданскими показателями. В индексе GMI учитывались новейшие имеющиеся в распоряжении его составителей данные, большинство из которых относятся к 2022 году. Тем самым, данные о военной операции Израиля против террористической группировки ХАМАС, начавшейся после 7 октября 2023 года, в исследовании не были учтены.

Израиль был самой милитаризованной страной мира последние 15 лет

Израиль, возглавлявший рейтинг с 2007 года, опустился на второе место. За ним следуют в порядке убывания Армения, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Греция, Сингапур, Азербайджан и Россия. По словам автора исследования Маркуса Байера (Markus Bayer), присутствие в первой десятке рейтинга четырех постсоветских стран указывает на высокий потенциал конфликтов и изменяющуюся расстановку сил и альянсов в этом регионе.

Россия за год значительно увеличила военные расходы с 66 до 72 млрд долларов, отмечается в исследовании, При этом указывается и на масштабные потери солдат и вооружений в войне против Украины при сравнительно низком уровне милитаризации.

США заняли 25-ю позицию в рейтинге, Германия — 98-ю. Еще более низкий уровень милитаризации среди стран ЕС был зафиксирован лишь в двух государствах — Люксембурге и Ирландии.

В целом в мире увеличилось количество тяжелых вооружений, но уровень милитаризации в среднем снизился из-за роста населения или ВВП во многих странах. Военные расходы в Западной и Центральной Европе за год возросли на 13 процентов — это самый большой скачок данного показателя после окончания холодной войны, указали исследователи.

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