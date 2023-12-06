Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива найден мертвым в Одинцовском районе Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Киве было 46 лет.

По данным украинских СМИ, за ликвидацией экс-нардепа Кивы стоит Служба безопасности Украины.

Как отмечает Meduza, первым о его смерти сообщил телеканал РЕН со ссылкой на источники. Также о смерти Кивы написали телеграм-каналы Mash и "ВЧК-ОГПУ". Официально эта информация не подтверждена.

По данным телеграм-канала Mash, окровавленное тело Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево.

По нашей информации, на правом виске была резаная рана, на левой части лица — гематома.

Илья Кива — украинский политик из Полтавы. В 2014 году Кива возглавлял восточное крыло "Правого сектора" и работал доверенным лицом лидера националистической организации Дмитрия Яроша на выборах президента Украины. В 2019 году Кива участвовал в выборах президента от Социалистической партии, но проиграл, набрав меньше одного процента голосов. В 2019-2021 годах Кива состоял в пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", откуда его исключили после критики руководства партии.

До полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Илья Кива выступал за то, чтобы Россия и Украина объединились. Он также поддерживал президента РФ Владимира Путина, а также говорил, что "украинскому народу нужно освобождение". В марте 2022 года Верховная Рада лишила Киву депутатского мандата. В ноябре 2023 го суд в Украине заочно приговорил бывшего депутата к 14 годам по обвинению в государственной измене.

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