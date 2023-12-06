Владимир Путин расширил скудную географию зарубежных поездок визитом на Ближний Восток: в две нефтяные страны, с которыми Россия тесно сошлась после разрыва с Западом из-за нападения на Украину.

Путин под охраной четырех российских истребителей Су-35С прилетел в среду в ОАЭ, откуда вечером отправился в Саудовскую Аравию. Обе страны не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, который в марте выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине.

Путин практически не выезжает из России после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Он ездил в Иран, где Кремль покупает дроны-камикадзе для бомбардировок украинских городов, и в Китай, от которого все больше зависит российская экономика под западными санкциями.

На саммит БРИКС+ в Южную Африку, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда, Путин не поехал. На семейной фотографии лидеров "анти-Запада" под китайским крылом место российского президента занял его министр иностранных дел Сергей Лавров.

После этой неприятности Путин съездил в Китай, и вот теперь — визит на Ближний Восток, который призван, среди прочего, смыть с российского руководителя ярлык изгоя на мировой арене и показать, что у России есть видные партнеры, помимо традиционных друзей в лице Китая, Ирана, Северной Кореи и Беларуси.

Россия — заметный игрок на Ближнем Востоке, поскольку участвовала в войне в Сирии и до сих пор поддерживает режим Башара Асада, равно как и контакты с палестинской группировкой ХАМАС и главным спонсором исламистских групп в регионе — Ираном.

Отношения России с ОАЭ и Саудовской Аравией меньше про войну и больше про экономику, нефть и финансы.

После нападения на Украину Эмираты превратились в центр российской деловой активности и международной торговли. Туда из Европы перебрались российские нефтяные трейдеры, через Дубай рекой потекли российские деньги, там осели многие уехавшие после начала войны бизнесмены и их семьи.

В сентябре появились сообщения о том, что США, Великобритания и ЕС обеспокоены ростом поставок товаров двойного назначения через ОАЭ в Россию и отправили представительную делегацию в Эмираты, чтобы это обсудить. А в октябре США ввели санкции против компании из ОАЭ за нарушение потолка цен на российскую нефть.

В среду Путина ждали в Абу-Даби строевые верблюды по обочинам, почетный караул и небо цвета российского флага. Несмотря на то, что президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встречать гостя в аэропорт не поехал, Путин поблагодарил его "за красочный и дружеский прием".

Визит этот нужен не только Путину. ОАЭ стараются закрепить за собой статус новой Швейцарии — нейтральной и богатой страны, магнита для торговцев и финансистов всего мира. Она дружит со всеми и потому представляет собой отличное место для международных встреч, ярмарок и — если потребуется — мирных переговоров.

Как раз в эти дни в Дубае проходит главный ежегодный климатический саммит ООН, к которому приковано внимание мира. Часть этого внимания достанется Путину, хоть его визит никак с СОР28 не связан.

Шейх назвал Путина "дорогим другом", они похвалили крепнущие связи и растущую торговлю, на чем открытая часть встречи и завершилась.

После разговора с шейхом Путин улетел в Саудовскую Аравию, где его ждет фактический правитель страны принц Мухаммед бен Салман. Говорить они будут, скорее всего, в основном о нефти.

Саудовская Аравия и Россия — две крупнейшие после США нефтяные страны в мире. На них приходится почти половина всей добычи картеля ОПЕК+, и они вдвоем способны влиять на предложение сырья на мировым рынке, что и делают уже не один год.

Сейчас страны ОПЕК+ добровольно добывают меньше, чем могли бы, чтобы поддержать цены на нефть и объем доходов от ее экспорта, которые составляют основу экономики и России, и Саудовской Аравии.

Путин за границей не задержится.

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