"Соглашение создает для Швеции более благоприятные условия для получения американской помощи в случае войны или кризиса", — заявил глава шведского Минобороны Пол Йонсон.

Швеция и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Документ подписали 5 декабря министры обороны обеих стран Пол Йонсон и Ллойд Остин, говорится в сообщении Пентагона, опубликованном в среду, 6 декабря. По его данным, соглашение создает рамки для деятельности войск США на территории Швеции, включая "правовой статус американского военного персонала, его допуск на военные объекты и предоставление оружия и снаряжения".

"Соглашение создает для Швеции более благоприятные условия для получения американской помощи в случае войны или кризиса", — заявил в свою очередь Пол Йонсон. По его словам, американцы получат доступ ко всем военным базам, объектам и полигонам в Швеции, однако речь не идет о создании американцами своих военных баз в стране.

"Необязательно, что все эти 17 военных объектов будут использовать. С военной точки зрения для американцев важнее то, что они, к примеру, могут хранить там военное оборудование", — отметил Йонсон.

В прошлом году Норвегия и США заключили подобное соглашение. Финляндия и Дания ведут переговоры с Вашингтоном на эту тему. После начала крупномасштабного военного вторжения России в Украину Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Она ратифицирована всеми членами альянса кроме Венгрии и Турции. По словам Йонсона, нынешнее соглашение позволяет США действовать совместно со Швецией и без ее членства в НАТО.

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