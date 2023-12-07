Основной причиной, как и ожидалось, стали разногласия с демократами по поводу необходимости укрепления границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики.

Пакет общей стоимостью 110 миллиардов долларов включал 61 миллиард долларов для Украины, а также средства для Израиля, помощь Газе и комплект мер по укреплению границ.

Республиканцы настаивают на том, что любая помощь Украине должна быт увязана с масштабными реформами в сфере иммиграции и пересмотра политики предоставления убежища в США.

Пакет уже включает в себя меры по обеспечению безопасности границ, но республиканцы требуют более решительных реформ в правилах предоставления убежища и контроля над иммиграцией, что осложнило переговоры с демократами.

В итоге процедурного голосования 51 сенатор проголосовал против и 49 за дальнейшее обсуждение законопроекта. Для начала его обсуждения по существу нужно было не менее 60 голосов из 100.

Все сенаторы-республиканцы проголосовал против, к ним присоединился и независимый сенатора Берни Сандерс, политик с левыми взглядами, которому не понравилось то, что предложенный пакет включает миллиарды долларов на военную помощь Израилю.

"Я не считаю, что нам следует выделять более 10 миллиардов долларов на то, чтобы правоэкстремистское правительство Нетаньяху продолжало использовать нынешний военный подход", — заявил Сандерс, имея в виду военную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа, в ходе которой погибло большое число мирных жителей.

Белый дом предупредил, что средства США для Украины могут скоро иссякнуть, и перед голосованием в Сенате президент США Джо Байден заявил, что готов пойти на "существенные компромиссы на границе", чтобы добиться принятия законопроекта о помощи.

По словам Джо Байдена, сенаторы должны безотлагательно одобрить пакет помощи. "Республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться", — заявил президент Байден.

Также в среду администрация Байдена объявила о выделении Украине новой помощи в сфере безопасности на сумму 175 млн долларов за счет уже одобренного финансирования. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

Опасения по поводу будущего пакета в $110 млрд возросли во вторник после того, как провалился секретный брифинг для законодателей, которых попытались убедить в необходимости выделения помощи.

Однако сенаторы устроили перепалку по поводу безопасности границ США и того, что нужно делать. В итоге около десятка республиканцев республиканцев покинули совещание, поняв, что общего языка с демократами не найти.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник отменил выступление перед американским законодателями по видеосвязи — из-за "вопроса, возникшего в последнюю минуту", заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер. В подробности сенатор, однако, не вдавался.

Настроение в Киеве тем временем падает, поскольку противостояние на Капитолийском холме ставит под угрозу положение дел на фронте.

Накануне неудавшегося голосования по вынесению пакета на рассмотрение г-н Чак Шумер обратился к своим коллегам в Сенате с эмоциональным призывом, заявив, что голосование стало важным моментом в истории и что им следует "броситься на защиту демократии" в Украине.

"Вы можете быть уверены, что Владимир Путин внимательно наблюдает", — сказал Шумер.

Для одобрения законопроекта в Сенате требовалось получить девять голосов республиканцев, и эта задача оказалась слишком сложной.

Но приверженцы дальнейшей помощи Украине настроены решительно. "Украинцы находятся на переднем крае борьбы за демократию, — заявила журналистам демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен. — Речь идет о свободе".

Несколько сенаторов тем временем заявили, что, хотя переговоры будут продолжены, неясно, удастся ли достичь какого-либо прогресса до того, как Конгресс уйдет на каникулы на следующей неделе.

Но даже если законопроект пройдет Сенат, пакет все равно столкнется с серьезным сопротивлением в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.

Спикер Палаты Майк Джонсон заявил во вторник, что он уже предупредил Сенат: какая-либо помощь Украине не может быть одобрена без включения существенных мер по обеспечению безопасности границ.

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