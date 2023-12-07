Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан гневно отреагировал на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к гуманитарному прекращению огня в Газе и повторил призывы к его отставке.

"Сегодня генеральный секретарь достиг нового морального падения", — сказал Эрдан.

Он добавил, что призыв к прекращению огня "на самом деле является призывом к продолжению террора ХАМАС в Газе".

"Искаженное видение генерального секретаря только продлевает боевые действия в Газе, потому что дает террористам ХАМАС надежду на то, что война будет остановлена и они смогут выжить", — отметил посол Израиля в ООН.

"Я снова призываю генерального секретаря немедленно уйти в отставку — ООН нужен генеральный секретарь, который поддерживает войну с терроризмом, а не генеральный секретарь, который действует по сценарию, написанному ХАМАС", — заявил Гилад Эрдан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал прекратить огонь в секторе Газа с гуманитарными целями, добавив, что Статья 99 Устава ООН позволяет ему довести до сведения Совета Безопасности "любой вопрос, который может угрожать поддержанию международного мира и безопасности".

Гутерриш просит Совбез провести заседание уже на этой неделе с тем, чтобы призвать к гуманитарному прекращению огня в Газе.

Большинство членов Совбеза поддерживают прекращение огня, но крайне важно, что США, союзник Израиля и постоянный член Совета Безопасности, обладающий правом вето, этого не делают, отмечает корреспондент Би-би-си в Нью-Йорке.

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