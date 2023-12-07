6 декабря выяснилось, что у двоих детей российского олигарха Романа Абрамовича есть литовское гражданство. Литовские ведомства подробно этот факт не комментировали. Не секрет, что у Абрамовича есть литовские корни. СМИ уже сообщали, что его дядя Абрам получил литовское гражданство в 1996 году.

Об Абрамовиче в литовских СМИ писали в 2007 году, когда Таураге отмечал свой 500-й юбилей, а тогдашний мэр города пригласил на праздник российского олигарха. Абрамович с сожалением сообщил, что приехать не сможет.

В прессе писали о трагической истории его родственников, живших в Таураге. В Таураге жили и владели недвижимостью не только дедушки и бабушки Абрамовича, но и его отец Аарон, дядя Абрам и другие родственники.

Абрамовичам в Таураге принадлежало заведение общепита, гостиница, но здания, в которых они находились, не сохранились. В 1941 году советская власть сослала Абрамовичей в Коми, большая часть членов семьи провела там 17 лет. Дедушка будущего олигарха скончался в ссылке, бабушка выжила.

Абрамович остался без родителей в раннем детстве, его вырастил дядя.

"Радио Свобода" сообщало, что теоретически Абрамович мог обратиться за литовским гражданством по происхождению, что и сделал живущий в Москве дядя олигарха. Абрам получил в Литве денежную компенсацию за несохранившиеся здания и получил 30 га земли.

По данным издания Tauragės žinios, компенсация была выплачена старшему брату покойного отца Романа Абрамовича Абраму, который получил литовское гражданство в 1996 году. Жив ли Абрам Абрамович, Delfi выяснить не удалось.

Несколько лет назад сам Роман Абрамович получил израильское гражданство. В 2022 году в отношении Абрамовича Евросоюз ввел санкции, поскольку он является близким Кремлю человеком. Согласно подсчетам, имущество Абрамовича оценивается в 11 млрд. евро.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram