Российские военные в ночь на 7 декабря атаковали Украину 18 беспилотниками-камикадзе типа "Шахед", запущенными с территории аннексированного Крыма, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Основными направлениями атаки стали Одесская и Хмельницкая области. ВСУ, как утверждается, сбили 15 дронов.

В результате удара беспилотников по припортовой инфраструктуре Измаильского района Одесской области погиб водитель фуры, рассказал глава военной администрации региона Олег Кипер. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. На месте удара произошел пожар, который уже потушили.

Власти Хмельницкой области о последствиях атаки пока не сообщали. Известно, что ночью в регионе сработали системы ПВО.

Последние несколько месяцев российские войска регулярно наносят удары по Одесской области с применением разных видов вооружений. Удары, в числе прочего, наносятся по портовой инфраструктуре.

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