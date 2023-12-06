Российские войска в ночь на 6 декабря атаковали Украину 48 ударными дронами типа "Шахед", сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В заявлении, распространенном украинскими военными, говорится, что дроны были запущены с двух точек — из аннексированного Крыма и из Курской области.

41 беспилотник, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, удалось сбить. Причинили ли какой-то ущерб оставшиеся семь дронов, украинские военные не уточнили.

Российские войска ежедневно атакую территорию Украины ударными дронами. Как поясняли эксперты, целью таких атак является не только причинение ущерба отдельным целям, но и перегрузка системы ПВО Украины, вынужденной расходовать на беспилотники ценные снаряды.

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