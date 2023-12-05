Таможня Финляндии завершила расследование по делу об обходе санкций, введенных Евросоюзом против РФ после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Как сообщается на сайте ведомства, две финские компании подозревают в поставках в Россию дронов и электроники.

Утверждается, что в РФ через территорию Финляндии попали 3500 беспилотников общей стоимостью более 2 млн евро. Также компании подозреваются в поставках электроники более чем на 600 тысяч евро и оборудования для борьбы с беспилотниками за 350 тысяч евро.

Эти товары, сообщает в своем пресс-релизе финская таможня, были оформлены как идущие транзитом через Россию в другие страны (в частности, в Казахстан). Предполагается, что одна из компаний, деятельность которых привлекла внимание властей, занималась закупкой дронов и других заказов, а другая переправляла их через границу.

"По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность [этих компаний] координировалась из России. Была создана обширная сеть международных компаний", — заявил директор финской таможни по надзору Ханну Синкконен. Он добавил, что в ходе следствия его ведомство сотрудничало с коллегами из Нидерландов, Великобритании, США и Европола.

В причастности к нарушению санкционного законодательства подозревают шестерых человек. Один из них с сентября находится под стражей. Дело планируют передать в прокуратуру до конца года.

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