Правительство Финляндии приняло решение о полном закрытии границы с Россией 30 ноября до 13 декабря. Об этом со ссылкой на премьер-министра Петтери Орпо и главу МВД Мари Рантанен сообщает издание Yle.

По словам Орпо, с помощью этой меры Финляндия хочет взять под контроль попытки гибридного влияния со стороны России.

– Это организованная деятельность, – заявил глава правительства. – Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец.

По словам Орпо, закрытие границы носит временный характер, обусловленный ситуацией с безопасностью.

Также министр внутренних дел Рантанен подчеркнула, что полное закрытие границы необходимо во имя национальной безопасности. По ее словам, госсовет постановил временно закрыть все КПП на восточной границе и сосредоточить на две недели прием заявлений о предоставлении убежища в аэропортах и в пунктах пересечения границы по воде.

Глава кабмина и министр внутренних дел, обосновывая закрытие границы, ссылаются на решение конституционного комитета парламента.

Представитель Пограничной службы Матти Сарасмаа заявил, что принятое решение не касается железнодорожного пункта Вайниккала, через который следуют грузоперевозки. По словам Сарасмаа, решение закрыть все КПП было основано на новой разведывательной информации, которая не была известна на прошлой неделе. Как заявил Сарасмаа, сроки закрытия могут быть сокращены или продлены в зависимости от ситуации на границе.

Принятые сегодня меры отменяют предыдущее решение о закрытии всех КПП на восточной границе, кроме Рая-Йоосеппи, до 23 декабря.

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