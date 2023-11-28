С октября некоторые трейдеры вновь начали импортировать в Чехию российский газ, сообщил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в соцсети Х (бывший Twitter).

По его данным, за 2023 год в страну поступило 79,6 млн кубометров газа из РФ против 6,45 млрд кубометров из других источников. Таким образом, доля российского газа от общего объема поставок за неполный год составила 1,2%.

"Нам не нужен импорт российского газа в Чехию — мы и так без проблем создали запасы на эту зиму. Однако на этой неделе из ежемесячных данных ERO (чешского регулятора. — Ред.) мы узнали, что с октября некоторые трейдеры все же начали импортировать к нам газ из России", — отметил Сикела.

Он пояснил, что импорт российского газа в ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые страны до сих пор не могут без него обойтись. "Однако я считаю правильным, чтобы конечные потребители были проинформированы, если они приобретают газ у поставщиков, которые закупают его в России", — подчеркнул министр.

По словам Сикелы, с учетом последних событий "необходимо подумать, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать действия в рамках ЕС". При этом он считает, что Чехия все же преодолела зависимость от российского газа — до конца 2022 года около 97% газа поступало в страну из РФ, но Прага решила от него отказаться из-за войны России против Украины.

Вместе с тем эксперты отмечают значительный рост российских поставок в Чехию за последние месяцы. Так, главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, ссылаясь на информацию агентства Bloomberg, заявил, что с начала октября вырос объем поставок на перегрузочной станции в Ланжготе. По его словам, сейчас до 40% импортируемого в Чехию газа поступает из России.

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