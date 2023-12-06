Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предостерег, что без новых поставок американской военной помощи его страна сильно рискует проиграть войну России.

По словам Ермака, существует "огромный риск" поражения Украины в войне без продолжающейся американской поддержки.

"Нам будет трудно удержаться на тех же позициях и просто выжить", — добавил он, выступая во вторник в Институте мира США в Вашингтоне.

Нелицеприятная оценка ситуации, данная Ермаком, прозвучала всего за несколько часов до того, как президент Зеленский отказался от запланированной видеоконференции с сенаторами США, в ходе которой он намеревался проинформировать их о ходе боевых действий.

Как отметил, не вдаваясь в дальнейшие подробности, лидер сенатского большинства Чак Шумер, у украинского руководителя в последнюю минуту возникли неотложные дела.

Заявление Ермака прозвучало в то время, когда Белый дом вновь пытается добиться выделения дополнительной помощи Украине.

При этом Конгресс до сих пор так и не приблизился к компромиссу, который позволил бы и дальше финансировать Киев.

Тупик с финансированием

"У нас кончились деньги и практически иссякло время", — написала в опубликованном в понедельник послании лидерам демократов и республиканцев директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

В нем она предупредила, что если к концу года Конгресс не сможет одобрить выделение дополнительной военной помощи Украине, это подкосит усилия этой страны в ее противостоянии с Россией, и что не осталось "волшебного горшочка", из которого можно было бы взять дополнительные средства.

Оранжевая черта

Однако в понедельник спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отмел призывы демократов предоставить Украине дополнительную помощь на десятки миллиардов долларов.

"Администрация Байдена не смогла по существу ответить ни на одну из наших законных озабоченностей — по поводу отсутствия четкой стратегии в Украине, по поводу путей разрешения конфликта или плана адекватного обеспечения ответственности за помощь, предоставляемую американскими налогоплательщиками", — написал он в фейсбуке.

Тупик с финансированием возник в результате того, что в тупике, судя по всему, оказалась ситуация на передовой.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Конгресс США утвердил военную и экономическую помощь Украине на общую сумму более 110 млрд долларов.

Однако администрация Байдена уже несколько месяцев предупреждает, что большая часть этих денег уже распределена.

По словам Фредерика Кагана, директора проекта "Критические угрозы" Американского института предпринимательства и бывшего профессора Военной академии США, задержки финансирования уже имеют вполне реальные последствия на украинском фронте.

Нынешнее контрнаступление против России сворачивается, а будущие военные операции по возвращению утраченных территорий оказались под вопросом.

"Украинцам придется сделать трудный выбор, — сказал он. — Если они не уверены, что получат что-то еще от Соединенных Штатов, то им надо будет пытаться удержать то, что у них есть".

По словам Кагана, украинской армии нужны танки, бронетранспортеры, истребители, беспилотники и оружие дальнего действия. И США — единственная страна, которая способна предоставить эту технику быстро и в тех количествах, которые потребуются Украине в следующем году.

Поддержка есть, законопроекта нет

В обеих палатах Конгресса по-прежнему существует двухпартийное большинство, поддерживающее дополнительную помощь Украине, даже если эта помощь и не достигнет уровня в 61,4 млрд долларов, о котором просил Белый дом.

Однако превращение этой поддержки Конгресса в реальный законопроект, который может подписать президент, оказалось серьезной проблемой.

Республиканцы и демократы в Сенате США в настоящее время ведут переговоры об общем пакете расходов в размере 106 млрд долларов, который включает помощь Украине, военную поддержку Израиля и Тайваня и комплекс мер по укреплению границы США с Мексикой.

Последняя статья расходов вызывает наибольшие споры, поскольку демократы выступают против ужесточений в иммиграционной политике, на которых настаивают республиканцы.

"В обмен на дополнительное финансирование Украине мы должны провести существенные реформы в нашей пограничной политике", — заявил сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон в телевизионном интервью в воскресенье.

Чак Шумер заявил, что на этой неделе он вынесет на голосование в палате законопроект о военной помощи, но неясно, получит ли он достаточную поддержку республиканцев без соглашения по иммиграционным реформам.

По данным американских СМИ, во вторник днем на секретном брифинге по пакету помощи, предоставленному чиновниками администрации Байдена, разгорелся ожесточенный спор, поскольку республиканцы в Сенате обвинили демократов в игнорировании их призыва выделить деньги на укрепление границы.

"В этом году дефицит США превысит 2,5 триллиона долларов, — заявил во вторник конгрессмен-республиканец Мэтт Розендейл корреспонденту Би-би-си Джеймсу Кумарасами. — Так почему народ Соединенных Штатов должен занимать деньги у Китая, чтобы отдать их Украине? Это не в наших интересах".

Как продать пакет в Конгрессе

В попытке заручиться поддержкой Конгресса Белый дом рекламирует дополнительную помощь Украине как возможность укрепить американскую экономику и безопасность.

В своем письме Конгрессу директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг подчеркивает, что запрошенные средства будут использованы для производства вооружений на американских заводах, расположенных по всей стране.

"Мы будем модернизировать боеприпасы и оборудование, такие как "Джавелины", производимые в Алабаме, управляемые ракетные системы залпового огня, производимые в Западной Вирджинии, Арканзасе и Техасе… и артиллерийские снаряды, производимые в Пенсильвании, Арканзасе, Айове и многих других штатах", — пишет она.

По мере приближения президентских выборов Белый дом, возможно, надеется, что члены Конгресса будут искать способы рекламировать свои успехи в поддержке местной экономики в их избирательных округах.

По словам Фредерика Кагана, он не удивлен тем, что финансирование Украины стало такой спорной темой в США, ведь конфликт в Украине приближается уже к третьему году.

"Американский народ заслуживает того, чтобы его представители четко определили, в чем заключаются интересы Америки, и провели настоящие дебаты о распределении этой большой суммы денег", — говорит он.

Но ставки, по его словам, ясны: "Исход этой войны будет определяться в первую очередь тем, что смогут сделать украинцы, но в очень близкую вторую очередь — тем, что решат делать Соединенные Штаты".

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