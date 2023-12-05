Газета The Washington Post выпустила очень большое исследование в двух частях о том, как готовилось и продвигалось украинское контрнаступление, начавшееся летом 2023 года. При подготовке материала журналисты поговорили с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и стран Европы, а также с более чем 20 офицерами и солдатами, воюющими на передовой. Газета подробно рассказала о том, как с самого начала между Украиной и США возникли разногласия по поводу того, как должно проходить контрнаступление, и как американская сторона разочаровалась в успехе кампании ВСУ. "Медуза" пересказывает публикации The Washington Post.

Журналисты The Washington Post выделили несколько ключевых элементов, которые определили ход контрнаступления и его первые результаты.

При подготовке кампании офицеры из Украины, США и Великобритании провели восемь крупных военных игр на картах. "Но Вашингтон просчитался в том, как быстро украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца — особенно, не предоставляя Киеву военно-воздушной мощи, неотъемлемой части современных вооруженных сил", — пишет издание.

Представители властей США и Украины порой резко расходились в том, какими будут стратегия, тактика и сроки контрнаступления. Пентагон настаивал: оно должно начаться в середине апреля 2023 года, чтобы Россия не успела укрепить свои позиции. Украина медлила, не имея дополнительного вооружения и подготовки.

США считали, что Украина могла провести лобовую атаку на российские позиции теми силами, что у нее были. По оптимистичному прогнозу, украинские войска могли бы достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60-90 дней.

США, основываясь на результатах военных игр на картах, выступали за то, чтобы ВСУ наступали вдоль южной оси — в направлении Мелитополя к Азовскому морю. Украинское командование настаивало на трех участках фронта: на юг — к Мелитополю и Бердянску в Запорожской области и на восток — к Бахмуту в Донецкой области.

В разведке США считали, что шансы на успех составляют лишь 50 на 50, поскольку Россия зимой и весной создала мощную систему обороны.

В Украине и на Западе недооценили, что Россия готова жертвовать жизнями солдат в таких масштабах, которые мало кто может себе позволить.

Украинские военные опасались, что понесут катастрофические потери в ходе контрнаступления. В США считали, что без решительного наступления в конечном итоге погибнет больше украинских солдат, потому что конфликт превратится в затяжную войну на истощение.

В Киеве надеялись, что наступление ВСУ сможет повторить успех осенней кампании 2022 года, когда украинская армия освободила часть Харьковской области на северо-востоке и Херсон на юге. По словам западных чиновников, военные игры показали, что Украине следует сосредоточиться на одной стратегической цели — выйти к Азовскому морю, чтобы отрезать сухопутный путь из России в Крым, критически важный для Кремля.

В США сомневались, что украинской армии следует оставлять большую группировку войск возле Бахмута в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский, поддерживаемый командованием, выступал за то, чтобы Бахмут стал одним из направлений контрнаступления. Для этого главком ВСУ Валерий Залужный сохранил под Бахмутом больше сил, чем на юге, в том числе наиболее опытные подразделения. В Киеве настаивали на том, чтобы вести наступление в районе Бахмута, поскольку иначе Россия может попытаться вновь захватить районы в Харьковской области и продвинуться в районе Донецка.

Фото: EPA/Scanpix/LETA

Кроме того, по словам высокопоставленного британского чиновника, Залужный предполагал, что необходимость обороняться на тысячекилометровой линии фронта ослабит боевую мощь российской армии, у которой уже возникали трудности с логистикой и моральным духом. Западные чиновники считали, в свою очередь, что украинский план приведет к сокращению огневой мощи ВСУ в любой точке наступления. Западная военная доктрина диктовала концентрированный удар по одной цели.

При подготовке к контрнаступлению ВСУ союзники Украины пообещали бронетехнику: США — боевые машины Bradley и танки Abrams, Великобритания — танки Challenger, Германия и другие страны НАТО — сотни танков Leopard. Гораздо большей проблемой стала поставка 155-миллиметровых снарядов, которые позволили бы Украине конкурировать с огромным артиллерийским арсеналом России. По расчетам Пентагона, ВСУ нужно не менее 90 тысяч снарядов в месяц, но в США выпускают лишь десятую часть от этого объема. В итоге при содействии Вашингтона крупным поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины стала Южная Корея, которая (через косвенные поставки) передала больше снарядов, чем все европейские страны вместе взятые. США сначала отказались передать Украине из своего арсенала 155-миллиметровые снаряды с кассетными боеприпасами.

Американская разведка скептически относилась к тому, с каким энтузиазмом Пентагон подходил к контрнаступлению ВСУ. Разведка оценивала успех не более чем 50 на 50. В секретном докладе разведки говорилось, что трудности с доставкой солдат, боеприпасов и техники могут привести к тому, что Украина, вероятно, не достигнет своих целей в контрнаступлении. Американские военные ставили под сомнение выводы разведки, утверждая, что эта оценка не учитывает огневую мощь нового вооружения, а также волю украинцев к победе.

The Washington Post отмечает, что к началу 2023 года, по данным США, в войне погибли или получили ранения 130 тысяч украинских военных, включая многих лучших солдат страны. По оценкам американских спецслужб, потери российской армии к началу 2023 года составили около 200 тысяч убитыми или ранеными, включая десятки тысяч хорошо подготовленных военных. Потери ВС РФ в технике, согласно утекшим документам Пентагона, составили более двух тысяч танков, около четырех тысяч боевых бронемашин и не менее 75 самолетов.

США давили на Украину, чтобы наступление началось как можно раньше. Но ВСУ не хватало техники

В конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал с необъявленным визитом в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По словам источников WP, знакомых с ходом переговоров, генсек НАТО среди прочего спросил, в какой степени украинские бригады будут оснащены к концу апреля. Зеленский ответил, что на 80-85%. Украинские чиновники в то же время продолжали настаивать, что для достижения успеха нужно больше вооружений.

С середины апреля власти США пытались убедить Украину начать действовать. К маю США и их союзники стали беспокоиться из-за того, что контрнаступление не начинается. Американские военные считали, что окно возможностей закрывается: зимой российские войска имели слабые оборонительные сооружения, а после потерь в Харькове и Херсоне моральный дух россиян упал. Но ситуация быстро менялась.

Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Как отмечает WP, представители Украины постоянно откладывали наступление, передавая американским союзникам, что оно начнется в апреле, затем — в мае, и наконец — в июне. В США считают, что российские войска использовали это время, чтобы расширить минные поля, которые в итоге существенно затруднили продвижение украинских войск. Также Вашингтон беспокоило, что украинцы тратят слишком много артиллерийских снарядов, необходимых для контрнаступления, в первую очередь в районе Бахмута.

В мае, как говорят источники издания, представители Киева, "полные сил во время военных игр и тренировок, резко сбавили обороты". По словам американского чиновника, участвовавшего в планировании, произошел "какой-то психологический сдвиг, когда украинцы подошли к краю пропасти". Он утверждает, что украинские чиновники почти месяц говорили, что "вот-вот отправятся".

Бывший высокопоставленный украинский чиновник, активно участвовавший в подготовке наступления, рассказал, что украинские войска собирались начать операцию в мае. "Однако случилось многое", — заявил он. По словам украинских чиновников, обещанная техника пришла с опозданием или в непригодном для боевых действий состоянии. Украинские чиновники заявили, что в подразделениях не хватает машин для разминирования и эвакуации. У поставленных западными странами Bradley и Leopard были сломаны или отсутствовали гусеницы, в немецких боевых машинах Marder не было радиоприемников.

Американские чиновники решительно отрицают, что ВСУ не получили всего обещанного вооружения. "Они получили все, что им было обещано, в срок", — сказал один из высокопоставленных американских чиновников. В некоторых случаях, говорят источники, Украина оставила в резерве технику, имеющую решающее значение для наступления, или направила в подразделения, которые не участвовали в наступлении.

На начало контрнаступления ВСУ также повлияла погода. В середине 2022 года, когда начались первые подготовительные шаги к контрнаступлению, "никто не знал прогноза погоды", сказал бывший высокопоставленный украинский чиновник. Растаявший снег и проливные дожди, которые каждую весну делают часть украинской территории труднопроходимой, пришли поздно и продолжались дольше обычного.

Контрнаступление началось в начале июня, но застопорилось уже с четвертого дня

План украинского командования предполагал, что 47-я бригада ВСУ начнет наступление 7 июня, чтобы за первые 24 часа продвинуться более чем на 14 километров до села Работино в Запорожской области и в дальнейшем освободить Мелитополь, однако "все пошло не по плану", пишет WP. Украинские войска оказались перед огромными минными полями. Солдаты продвигались под мощным огнем, который российские войска вели с возвышенностей, а также с использованием авиации. Некоторые украинские военные впервые участвовали в боевых действиях, отмечает The Washington Post. В первые дни Украина потеряла 20 боевых машин Bradley и шесть танков Leopard. Большие потери подрывали боевой дух украинской армии.

К четвертому дню наступления командующий ВСУ Валерий Залужный приказал приостановить наступление, пока российские войска не уничтожили все западное вооружение, полученное Украиной. Залужный отказался вести лобовые атаки при поддержке артиллерии — украинские силы начали наступать пехотой группами по 10 человек, что замедлило их продвижение, но позволило сохранить жизни и технику. К четвертому дню наступления, указывает WP, многомесячное планирование с США отбросили в сторону, а контрнаступление замедлилось. В итоге за почти шесть месяцев украинские войска продвинулись примерно на 20 километров и освободили несколько сел.

Фото: AP/Scanpix/LETA

The Washington Post сделала несколько выводов о том, как проходило контрнаступление.

70% военнослужащих 47-й бригады ВСУ, возглавляющих контрнаступление и оснащенных новейшим западным оружием, вступили в бой, не имея боевого опыта.

Неудачи Украины на поле боя привели к разногласиям с США по поводу того, как лучше прорвать глубокую российскую оборону.

В начале кампании командующий американскими войсками в Европе неделями не мог связаться с главкомом ВСУ, что вызвало напряженность, поскольку американцы не могли повлиять на ход боевых действий. Как указывает газета, Валерий Залужный общался напрямую с генералом Марком Милли, который возглавляет Объединенный комитет начальников штабов США.

Каждая сторона обвиняла другую в ошибках или просчетах. США считают, что Украина недоработала в базовой военной тактике, в том числе в использовании наземной разведки (слишком доверяя разведке с дронов), когда определяла плотность минных полей. Украинские чиновники ответили, что в США "не понимают, как ударные беспилотники и другие технологии изменили поле боя", пишет WP.

В ходе контрнаступления Украина отвоевала лишь около 320 квадратных километров территории, потеряв тысячи человек убитыми и ранеными. После наступления российских войск в Авдеевке украинские силы перешли в оборону.

Основной силой прорыва ВСУ стала 47-я бригада, которая прошла обучение на Западе и получила западное оружие. В нее включили молодых солдат, у многих из них не было боевого опыта. Когда солдаты 47-й бригады вернулись в Украину, они ожидали, что контрнаступление начнется почти сразу. В начале мая бригаду переместили ближе к линии фронта, скрыв западную технику в лесах Запорожской области. В дальнейшем они несколько недель ждали, когда им прикажут атаковать. Многие в бригаде считали, что потеряли фактор неожиданности.

При контрнаступлении украинские войска столкнулись с тем, что в первые дни около 60% военного оборудования для разминирования получили повреждения или были уничтожены. В итоге группы саперов начали работать в сумерках, чтобы разминировать территорию вручную, после чего за ними следовала пехота. Другой проблемой ВСУ стали FPV-дроны. "Они точно попадают в цель и наносят серьезный урон. Они могут вывести из строя Bradley и, возможно, даже взорвать его", — рассказал журналистам командир взвода 47-й бригады, режиссер Олег Сенцов.

Украинские силы смогли отвоевать Работино в Запорожской области 28 августа. В этот район перебросили штурмовые подразделения 10-го украинского корпуса, но они не смогли освободить другие села. На параллельном направлении — в сторону Бердянска — украинские военные не достигли успеха после того, как в июле и августе освободили села Старомайорское и Урожайное.

На протяжении всего лета одни из самых ожесточенных боев шли в Бахмуте, на третьем направлении ВСУ, где украинские войска сосредоточились на освобождении села Клещеевка. Видеозаписи украинских солдат и интервью с офицерами свидетельствуют, что в этом районе на поле боя сложилась напряженная и порой хаотичная обстановка. "Клещеевка — это фактически кладбище российской техники и войск. Но каждый квадратный метр освобожденной земли полит кровью наших бойцов", — сказал командир бригады "Лють" Александр Нетребко.

Фото: AP/Scanpix/LETA

Когда украинские войска не добились большого прорыва, американские чиновники стали все больше злиться из-за того, что Украина не выделяет достаточно сил на одно из южных направлений, пишет WP. Среди тех, кто высказывал свое недовольство, был председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. "Он начал говорить Залужному: "Что ты делаешь?"" — рассказал высокопоставленный сотрудник Белого дома. В августе американские военные встретились с Залужным на границе Украины и Польши. Они настаивали на том, чтобы Украина сосредоточила удар на одном направлении. Залужный ответил, что у ВСУ нет воздушного прикрытия, мин больше, чем ожидалось, а российские силы создали хорошую оборону и эффективно перемещают резервы.

В июле, когда у Украины закончились артиллерийские снаряды и контрнаступление застопорилось, США изменили свою позицию и согласились передать Украине снаряды с кассетными боеприпасами. Решение утвердили в сентябре, но, как говорят украинские чиновники, передача этих боеприпасов не помогла ВСУ выйти из тупика на поле боя.

В конце сентября Владимира Зеленского спросили, почему украинские военные продолжают направлять так много сил на восток, а не на юг. По словам источника WP, Зеленский ответил, что если российские силы потеряют восточное направление, то проиграют войну, хотя многие командиры считают иначе. Большинство высокопоставленных украинских военных продолжали считать, что переброска дополнительных войск на один участок фронта не приведет к прорыву.

В октябре российские силы предприняли наступление на Авдеевку в Донецкой области, понеся серьезные потери в живой силе и технике. 47-ю бригаду ВСУ, которую задействовали при наступлении на Работино, перебросили под Авдеевку (а вместе с войсками — и бронемашины, полученные от западных стран). Передислокация в Авдеевку стала для бригады неожиданностью, а также показала, что операция в Запорожье застыла на практически неизменных рубежах, пишет The Washington Post. При этом Россия продолжает строить оборонительные укрепления, как показывают спутниковые снимки. 1 ноября в интервью журналу Economist Валерий Залужный признал: война зашла в тупик.

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