Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press заявил, что война с Россией перешла на новый этап, и сдержанно оценил итоги украинского контрнаступления. Об этом пишет телеграм-канал Русской службы Би-би-си.

"У нас новый этап войны, и это факт, — сказал Зеленский AP во время поездки в Харьков. — Зима сама по себе — новый этап войны".

Как пишет агентство, с наступлением зимы украинское командование ждут новые, но уже знакомые проблемы: низкие температуры, голые поля, на которых военным негде укрыться.

Снова возникла угроза масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру украинских городов. По словам Зеленского, зимой боевые действия ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов.

В то же время запасы боеприпасов заканчиваются, что может парализовать военные операции украинских военных.

Долгожданное контрнаступление, начавшееся после поставок военной помощи Запада на сумму в десятки миллиардов долларов, не привело к ожидаемым прорывам, напоминает AP. Теперь некоторые украинские чиновники обеспокоены, будет ли дальнейшая помощь столь же щедрой.

Отвечая на вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, Зеленский сказал: "Послушайте, мы не отступаем, — я удовлетворен. Мы сражаемся со второй армией мира, я доволен". И добавил: "Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили все оружие, которое хотели, я не могу быть этим доволен, но я также не могу слишком сильно жаловаться".

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемого. И это факт", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а быстрому наступлению помешали также ограниченная численность вооруженных сил.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться, что мы должны сдаться, — заявил Зеленский. — Мы уверены в том, что делаем. Мы боремся за то, что принадлежит нам".

По словам Зеленского, он опасается, что война в Украине уйдет на второй план на фоне войны Израиля с ХАМАС, поскольку это тоже может привести к сокращению военной помощи Запада.

Учитывая постоянную нехватку оружия и боеприпасов, украинский президент считает важнейшим следующим этапом для Украины увеличение внутреннего производства оружия.

На это выделяется значительная часть бюджета Украины, но текущего объема производства точно не хватит, чтобы переломить ход войны. Теперь Зеленский надеется, что западные союзники, включая США, предложат ему выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели.

"Это выход", — сказал Зеленский, добавив, что ничто не пугает Россию больше, чем самодостаточная в военном отношении Украина.

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