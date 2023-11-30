В ночь на 30 ноября войска РФ выпустили по территории Украины 20 ударных дронов "Шахед" и зенитные управляемые ракеты С-300, пишет "Украинская правда" со ссылкой на заявления Генштаба ВСУ и Воздушных сил ВСУ. В Донецкой области из-за обстрела пострадали жилые дома, ранения получили не менее 10 мирных жителей.

Удары ракетами С-300 были нанесены по Донецкой области. Генштаб ВСУ сообщает о запуске восьми снарядов, министр внутренних дел Игорь Клименко — шести.

По словам главы МВД, под обстрел попали населенные пункты Покровск, Новоградовка и Мирноград. В Покровске повреждены многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи. В Новоградовке ракета попала в многоэтажный дом, в Мирнограде — в отдел полиции. Всего пострадали не менее 10 человек, в том числе четыре ребенка. Еще пятерых мирных жителей ищут под завалами.

В украинском Генштабе заявили, что силы ПВО смогли сбить 14 из 20 запущенных этой ночью беспилотников. Обломки одного из них упали на территории бывшего завода в Хмельницкой области, заявил первый замглавы региональной администрации Сергей Тюрин. О пострадавших не сообщалось.

По данным Воздушных сил ВСУ, атаки были нанесены с территории Краснодарского края РФ и аннексированного Крыма.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram