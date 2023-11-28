С воскресенья, 26 ноября, из-за непогоды в Украине, вызванной штормом на Черном море, погибли 10 человек, еще более 20 местных жителей получили травмы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

По словам главы украинского МВД, сильнее остальных регионов пострадала Одесская область, где погибли 5 человек, 15 пострадали. Спасатели получили более 250 вызовов, они помогли справится с последствиями шторма 2498 местным жителям.

В Николаевской области погибли 2 человека, столько же получили травмы. Также жертвами непогоды стали жители Харьковской области и Киева.

Без электроэнергии в результате снежного шторма остались 411 населенных пунктов в 11 областях Украины, добавил министр. По данным Клименко, закрытыми для движения остаются несколько дорог в Николаевской и Кировоградской областях.

Снежный шторм накрыл северное и западное побережье Черного моря в воскресенье. Сотни тысяч жителей приморских регионов Украины, России, Болгарии и Румынии остались без света. Впоследствии циклон достиг, в частности, северных регионов Украины, а в Московской области накануне выпало рекордное за 40 лет число осадков.

Российские власти заявили о гибели как минимум четырех человек в Краснодарском крае и аннексированном Крыму. Сообщения о погибших также приходили из Болгарии и Молдовы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram