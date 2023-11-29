Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нельзя охарактеризовать иначе, как "ужасные", пишет The Economist со ссылкой на источники.

Высокопоставленный источник в правительстве Украины заявил газете, что открытый конфликт в руководстве страны был "предсказуемым" результатом затянувшейся контрнаступательной операции, которая "не пошла по плану". Возможно, считает чиновник, Залужный поступил неразумно, выступив с заявлениями, которые противоречат более оптимистичной позиции президента, но мало кто в правительстве может поспорить с его "трезвыми выводами".

Сейчас стороны пытаются переложить с себя ответственность за провал, утверждает источник The Economist: "Политики говорят, что их генералы — олухи с подготовкой времен СССР. А генералы говорят, что политики — мешающие им дураки".

Еще одним фактором, который может играть роль в конфликте Зеленского и Залужного, газета называет уголовное дело о провале обороны юга Украины в начале полномасштабного российского вторжения. По некоторым данным, главком ВСУ пока фигурирует в нем как свидетель. Его активное общение с прессой можно рассматривать как страховку на случай уголовного преследования, заявил источник в Генштабе ВСУ.

Залужный не заявлял о политических амбициях, а его немногочисленные шаги на политической арене были "не слишком ловкими", отмечает The Economist. Однако, по версии издания, это не значит, что он не представляет угрозы для Зеленского.

The Economist приводит результаты закрытых опросов общественного мнения, проведенных в Украине в ноябре и оказавшихся в его распоряжении. Они говорят о том, что рейтинг доверия к Зеленскому снижается (32%), а рейтинг доверия к Залужному остается высоким (70%).

Издание отмечает, что Россия может воспользоваться политическим расколом в Украине. Источники The Economist в украинской разведке утверждают, что РФ уже пытается извлечь выгоду из напряженности.

Об открытом конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным активно заговорили после интервью главкома ВСУ, в котором он заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Президент Украины публично не согласился с оценками главнокомандующего, а позже сказал, что военные не должны заниматься политикой. В офисе президента Украины отрицают раскол между военным и политическим руководством страны.

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