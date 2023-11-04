Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для журнала Economist, в которой тот заявил, что дела на фронте зашли в глубокий тупик. По словам Зеленского, ситуацию нельзя описывать как патовую.

"Это не патовая ситуация, — сказал президент на совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен. — Россия контролирует небо. Мы бережем своих военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет".

Зеленский отметил, что переломить ситуацию можно в том числе при помощи истребителей F-16, которые западные страны согласились предоставить Украине. Но их появления на поле боя еще нужно подождать, поскольку украинские пилоты пока проходят обучение в западных тренировочных центрах, сказал президент Украины.

"Как побороть это? По F-16 решение есть. Нужно ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Долгий процесс, быстрые есть решения — и они не такие какие-то космические, технологические".

Вместе с тем, в своей статье в Economist Залужный дал понять, что F-16 вряд ли способны обеспечить прорыв на фронте в настоящий момент, а продвижение украинских военных затруднено из-за минных полей и недостатка техники, которая поступает с большими задержками.

Во время летнего наступления, написал Залужный, украинским войскам удалось продвинуться всего на 17 километров.

Однако Зеленский напомнил, что в прошлом году также считалось, что Украина оказалась в патовой ситуации. "Несколько военных хитростей, и вы помните, Харьковский регион был освобожден", — сказал президент.

"Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? — спросил Зеленский. — Что, нужно отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы для себя сделали выводы".

Он также призвал больше работать с западными партнерами "в области ПВО, разблокирования неба", а также дать "возможность нашим бойцам провести наступательные действия".

Ранее Зеленский заявил в интервью Саймону Шустеру, автору нашумевшей публикации в журнале Time, что "никто не верит в победу" Украины так, как он. В этой же публикации прогнозировалась смена украинской военной стратегии, а также увольнение по меньшей мере одного министра и высокопоставленного генерала.

В пятницу, 3 ноября, Зеленский своим указом освободил с должности главнокомандующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко и назначил вместо него Сергея Лупанчука. Как выяснилось позже, это решение было принято по представлению министра обороны Рустема Умерова, но без соответствующего документа от Валерия Залужного.

"Ждем новых результатов", — сказал Зеленский о назначении нового командующего ССО.

Переговоры с Россией? Что написали журналисты NBC News



На пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен Зеленский также косвенно прокомментировал недавние публикации в западной прессе о том, что западные партнеры начали оказывать на него давление с целью перейти к переговорам с Россией.

В субботу американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников (нынешнего и бывшего), что представители США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Москвой, направленные на прекращение войны.

По данным NBC News, некоторые такие "деликатные" обсуждения произошли в октябре во время заседания Контактной группы по обороне Украины, в которую входят представители более 50 стран (она известна как формат "Рамштайн" — по названию военной базы в Германии, где состоялась первая такая встреча).

По словам собеседников американского телеканала, в этих разговорах в том числе шла речь о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.

В свою очередь, как заявили чиновники, НАТО готово предоставить Украине некоторые гарантии безопасности, которые удержат Россию от нового вторжения, утверждает NBC News.

По данным источников телеканала, такие обсуждения начались на фоне опасений США и стран Европы, что война зашла в глухой тупик и что они не смогут и дальше помогать Украине.

Как сказано в публикации, в администрации президента США Джо Байдена также озабочены тем, что у Украины заканчиваются силы — в то время, как у России они "кажутся бесконечными".

Война Израиля с ХАМАС отвлекает мир от Украины



Правительство США также озабочено тем, что после нападения ХАМАС на Израиль война в Украине привлекает меньшее внимание, что может усложнить одобрение дополнительной помощи для Киева, сообщают источники NBC News.

При этом администрация Байдена не видит никаких признаков того, что российский президент Владимир Путин готов к переговорам с Россией, продолжают авторы.

По данным источников, западные чиновники говорят, что Путин надеется "пересидеть Запад", то есть продолжать войну, пока западные страны не прекратят оказывать Украине военную помощь — или такая помощь станет слишком дорогой.

Публично в США отрицают, что подталкивают Украину к переговорам, и что подобные обсуждения вообще имели место.

В субботу о том же заявил и Зеленский.

"Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, США", — сказал президент на пресс-конференции.

"Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то ей отдавали — не будет такого", — подчеркнул он.

При этом Зеленский признал, что война Израиля против ХАМАС смещает фокус внимания международного сообщества и несколько отодвигает Украину на второй план.

"Понятно, война на Ближнем Востоке, этот конфликт, забирает фокус. Я считаю, что это одна из целей РФ была. Сейчас понимаем, что фокус на Украину будет уменьшен. И это факт. И мы видим это по результатам", — сказал президент Украины.

Однако он выразил уверенность, что такую ситуацию удастся поменять, поскольку "мы были уже в очень трудных ситуациях, когда фокуса на Украине почти не было".

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