Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а украинское наступление рискует смениться позиционной войной, которая может затянуться на годы. "Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", — сказал Залужный.

Как отмечает The Economist, за пять месяцев наступления Украине удалось продвинуться на 17 километров. В свою очередь Россия 10 месяцев вела бои за Бахмут, "чтобы взять город [площадью] шесть на шесть километров".

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик", — считает Залужный.

Главнокомандующий ВСУ признал, что было ошибкой думать, что Россию можно остановить, обескровив ее войска. "Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", — отметил Залужный. По его мнению, в России жизнь стоит дешево, а президент РФ Владимир Путин перенимает методы боевых действий времен Первой и Второй мировых войн.

Залужный рассказал, что планы наступления ВСУ предполагали, что украинские войска будут продвигаться на 30 километров в день, преодолевая российские оборонительные линии. Как пишет The Economist, главком "саркастически" добавил: "Если вы посмотрите на учебники НАТО и на расчеты, которые мы делали [при планировании], четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова войти и выйти".

Вместо этого, пишет The Economist, украинская армия, вооруженная западной техникой, застряла на минных полях под ударами российской артиллерии и беспилотников.

"Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в другие бригады", — рассказал Залужный. Но, по его словам, перестановки не дали результата. Тогда он приказал своим подчиненным найти книгу советского генерал-майора Павла Смирнова "Прорыв укрепленных линий обороны" 1941 года, в которой анализировались сражения Первой мировой войны.

"И не прочтя даже половины, я понял, что мы находимся именно там, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня привел в тупик и нас, и наших врагов", — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал о поездке в Авдеевку, где российские войска несколько недель пытаются вести наступление. "На экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 горящих российских машин, уничтоженных в течение четырех часов после того, как они оказались в зоне досягаемости нашей артиллерии", — сказал Залужный. Он добавил, что и украинские военные сталкиваются с таким же трудностями, когда пытаются наступать.

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", — считает Залужный.

По его словам, чтобы выйти из сложившегося ситуации, украинской армии нужны инновации в области беспилотников, радиоэлектронной борьбы и оборудования для разминирования, включая новые роботизированные решения. В то же время, по мнению Залужного, нет никаких признаков, что в ближайшее время подобный технологический прорыв произойдет.

Поэтому, заявил он, украинской армии остается только продолжать наступление, сохраняя инициативу, чтобы не позволить войне стать позиционной.

"Самый большой риск позиционной войны заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство", — сказал Залужный. Он также отметил, что России длительная война выгодна. В том числе потому, что Запад может устать от войны, а Россия за это время сможет восполнить свои военные ресурсы.

"Нам нужно искать решение, нам нужно найти этот порох, быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы", — заключил Залужный.

Ранее The Economist опубликовал статью Залужного, в которой он заявил, что конфликт между Россией и Украиной переходит на новый этап позиционной войны с изнурительными боями.

Такая ситуация, предупредил Залужный, выгодна в первую очередь России. "Нельзя недооценивать Россию. Она понесла большие потери и потратила много боеприпасов. Но она еще долго будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах", — считает главком ВСУ.

Украине, чтобы победить, писал Залужный, нужны новые, инновационные подходы, которые "могут снова превратить эту войну позиций в войну маневров".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram