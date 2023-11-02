Российская армия развернула беспрецедентное по масштабу наступление на Авдеевку — небольшой город в нескольких километрах к северу от Донецка. Накал и характер боев таков, что ситуацию там сравнивают с "бахмутской мясорубкой". Украинский Генштаб заявляет, что российские войска несут огромные потери, это подтверждают и участники событий с обеих сторон. Но российское наступление только усиливается, в бой вводятся новые подразделения, зачастую без огневой поддержки. Почему России так важен этот населенный пункт?

Что собой представляет Авдеевский укрепрайон?

Это территория, оставшаяся под контролем Украины в ходе боев с российскими прокси-войсками в 2014 году. Она вклинивается в российские оборонительные порядки, служит плацдармом, оттягивает на себя крупные силы и угрожает логистическим маршрутам в районе Донецка.

ВСУ выстроили вокруг и в самой Авдеевке мощные бетонные укрепления и укрытия, прорыли десятки километров траншей и держат там довольно крупную группировку войск. Открытая местность вокруг города заминирована и хорошо простреливается.

Все предыдущие попытки россиян ликвидировать этот опасный выступ, которые предпринимались еще до полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, заканчивались неудачей.

"Такой артподготовки я за всю войну не видел"

У любого укрепрайона есть уязвимые места. В случае с Авдеевкой это относительно растянутые и менее укрепленные по сравнению с фронтальным выступом фланги с юга и севера. Именно на них и нацелилось российское командование при подготовке нынешней наступательной операции. Его планы очевидны — ударами с севера и юга попытаться взять в кольцо украинские войска и под угрозой окружения вынудить их отступить.

Российские войска начали наступление на Авдеевку широким фронтом 10 октября. Атаки на город пошли одновременно с нескольких направлений с массированным применением авиации, артиллерии и бронетехники.

"Такой артподготовки я за всю войну не видел. Летело все: авиация, грады, смерчи, солнцепеки… Про ствольную я молчу, ПТУРы и минометы не рассматриваю, На нуле начался ад. Даже меня оглушило, — писал в Telegram российский военный "Вожак Z". — Мы давим, на всех направлениях, очень крепко давим. По отрывочным сведениям, результат есть на некоторых участках".

Следующие несколько дней "Вожак Z" писал о тяжелых боях, успехах и небольшом продвижении. На седьмой день интонации изменились.

"Ну, все, мы уперлись. Двигаться дальше не можем, сразу кроют из всего подряд. Занятые позиции забрасывают кассетами, минами, бьют дронами.

По прежнему проблемы с контрбатарейной борьбой. Парни на передке сидят по щелям, там головы не поднять в прямом смысле. Ураганы, Солнцепеки… Где вы?

Пока держимся на занятых, но очень трудно, очень. Если не будет такой же мощной артподготовки, как в первый день, мы завязнем там. Я знаю, все ждут победных реляций, но картина немножко, блин, другая. Без тяжелой арты не вывозим", — написал очевидец.

Поначалу казалось, что планы российского командования на Авдеевском направлении ограничены. Понятно, что Москве, чьи войска с лета этого года по большей части ведут в Украине оборонительные бои, хотелось бы перехватить инициативу. Понятно и то, что активизация на других участках могла бы позволить российской армии снизить давление на южном фронте, где ситуация для нее остается тревожной.

Но сейчас уже ясно, что замысел российского Генштаба этим не ограничивается. Он перебрасывает под Авдеевку огромные резервы, снимая их с других перспективных направлений, прежде всего из-под Лимана и Кременной. Причем делать это он начал не заранее, а уже после начала операции, не привлекая раньше времени внимание украинской разведки.

По данным из открытых источников, на данный момент в район Авдеевки стянуты силы уже трех российских армий, не считая других, более мелких подразделений. Концентрация наступающих войск там намного выше, чем была под Бахмутом, указывает украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Он напоминает, что протяженность линии фронта у Бахмута была в пределах 50 км, в то время как у Авдеевки — немногим больше 20 км. При этом численность российских войск у Бахмута в разные периоды наступления составляла от 20 до 50 тысяч личного состава.

"Концентрация сил у Авдеевки по состоянию на сегодня — более 40 тысяч. То есть, грубо говоря, 2 тысячи на километр фронта, — пишет Коваленко. — В ходе наступления на Бахмут было задействовано более 300 танков. За три недели наступления на Авдеевку было уничтожено более 100 российских танков".

Проблемы со снабжением



Об огромных потерях наступающих российских войск под Авдеевкой сообщает как командование ВСУ, так и участники боев с российской стороны.

"Штурмовые отряды Шторм-Z на Авдеевском направлении и южном фланге Бахмута (по другим направлениям не в курсе) буквально за несколько дней активных действий стачиваются практически под ноль. В среднем, уровень безвозвратных потерь варьируется в пределах 40-70%, а санитарные потери, соответственно, составляют порядка 30-60% личного состава", — пишет автор Telegram-канала "Филолог в серой зоне".

Причинами высоких потерь он называет низкий уровень подготовки личного состава, отсутствие артиллерийской поддержки, из-за чего атаки превращаются в "мясные штурмы", лишение командиров подразделений на поле боя инициативы в плане выбора вариантов выполнения поставленной боевой задачи, ввод штурмовых отрядов в бой в авральном режиме и трудности в эвакуации раненых.

Однако несмотря на потери, российские части под Авдеевкой продолжают наступательные действия, пусть медленно, но им удается продвигаться. В частности, им удалось занять террикон у коксохимического завода. Положение обороняющихся становится все более сложным.

В отличие от Бахмута, который ВСУ обороняли до конца (в итоге российским войскам даже не удалось его полностью захватить), у подразделений в Авдеевке хуже обстоят дела с логистикой — участок, по которому идет снабжение, постепенно сужается, и маршруты снабжения могут оказаться под огневым контролем.

В период осенне-зимней распутицы этот фактор может еще больше осложнить положение обороняющейся стороны.

Что будет, если российские войска возьмут Авдеевку?



Для Украины возможная потеря Авдеевки будет означать прежде всего имиджевый удар. Пусть ее территория и незначительна по сравнению с тем же Бахмутом, но Авдеевка все эти годы имела символическое значение, несла непосредственную угрозу российским властям в Донецке и оттягивала на себя крупные силы.

В случае оставления Авдеевки ВСУ придется возводить новые укрепления на участке фронта между Торецком и Марьинкой. И возвращать ее будет тоже непросто.





Фото: Getty Images

Россия же, во-первых, сможет заявить о символической победе, во-вторых, доказать дееспособность военного руководства, ранее подвергавшегося жесткой критике со многих сторон — ныне покойного Евгения Пригожина и заключенного в СИЗО Игоря Стрелкова, Z-блогеров и других российских милитаристов.

Возможно, что России в случае успеха действительно удастся перехватить общую инициативу на фронтах, хотя большим минусом для нее станет стачивание в боях за Авдеевку ее боеспособных частей, восстановить которые будет непросто.

Вряд ли взятие Авдеевки приведет к стратегическому прорыву, во всяком случае, в ближайшее время. Там трудно развить успех — скорее, можно будет говорить лишь об отодвигании линии фронта и снятии прямой угрозы Донецку.

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