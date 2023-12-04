Президент Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, пишет газета "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Вмешательство верховного главнокомандующего мешает генералу эффективно руководить армией, считают собеседники издания.

Источники "Украинской правды" рассказали журналистам, что Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с руководителями отдельных видов войск, которое происходит без участия Залужного. Среди военных, с которыми президент Украины общается напрямую, называют командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией", — считает собеседник "Украинской правды".

Подобный подход, говорят источники, ускоряет работу для президента, но дестабилизирует деятельность главкома ВСУ, который либо не узнает часть информации вовсе, либо получает ее от своих подчиненных уже на ставках.

В качестве другого примера "политического поведения" Зеленского издание называет прошедшую летом чистку руководства областных военкоматов после публикации журналистского расследования об обогащении во время войны одесского военкома.

"Руководитель ГБР (Государственного бюро расследований — прим. Delfi) Сухачев пришел летом на Ставку и начал докладывать, как классно уволили военкомов. И после него слово дали Залужному, который прям изысканно его мокнул: "Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу озвучить свежие данные по мобилизации". А там резкое падение по всем областям", — рассказал "Украинской правде" на условиях анонимности участник той встречи.

Аналогичный эффект, пишут журналисты, оказали и недавние кадровые перестановки в руководстве ВСУ — "то, что с политической точки зрения выглядело быстрым и решительным выполнением запроса общества на справедливость, на самом деле имело сложные последствия с точки зрения военной".

В частности, напоминает "Украинская правда", были уволены командующий Силами специальных операций и Медицинских сил. Обсуждается отставка командующего Объединенными силами Андрея Наева. "Все эти военные с орбиты главкома Залужного, и их увольнение вносит нестабильность в командную вертикаль", — подчеркивается в публикации.

В опубликованной в ноябре статье для журнала The Economist главком ВСУ Залужный заявил, в частности, что ситуация на фронте зашла в тупик. Ему публично возразил Зеленский, который не считает ситуацию на фронте "патовой". Позднее в другом материале журналисты The Economist со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщили, что конфликт между Залужным и Зеленским в последние недели серьезно обострился из-за неудачного летнего наступления.

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