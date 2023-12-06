Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед членами американского сената, которые в среду должны рассматривать вопрос о выделении Украине новой партии помощи США.

Зеленский должен был выступить на закрытом заседании группы сенаторов в 15:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу, 22:00 по Киеву), однако не смог сделать этого, сообщил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

"Кстати, Зеленский не смог поучаствовать в нашем заседании — что-то случилось в последний момент", — сказал Шумер.

О том, по какой именно причине президент Зеленский не смог выступить в Сенате, Шумер не уточнил.

В среду Сенат США должен проголосовать по вопросу о выделении нового пакета помощи Украине в размере более 60 млрд долларов.

Республиканцы, контролирующие Палату представителей, увязывают выделение помощи Киеву с мерами против нелегальной иммиграции в США через границу с Мексикой.

Белый дом предупреждает, что деньги для военной помощи Украине могут закончиться до конца этого года.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram