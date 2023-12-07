Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что если гражданство страны приобретается с целью обхода международных санкций, то законы должны быть пересмотрены, чтобы паспорт у таких людей можно было отобрать. Так политик прокомментировала новость о том, что дети российского бизнесмена Романа Абрамовича имеют литовское гражданство.

"Нашу страну действительно не украшает, когда люди, близкие к [российскому] режиму, имеют какие-то легальные документы о пребывании и могут использовать эти документы для обхода международных санкций. Я считаю, что этот вопрос нужно решать, и если нужны поправки в закон, то они будут инициированы", — сказала Шимоните в эфире LRT.

Премьер-министр подчеркнула, что возможные законодательные изменения еще предстоит обсудить, поскольку в данном случае, скорее всего, речь идет о получении литовского паспорта по стандартной процедуре (например, по принципу происхождения). Возможность лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения за особые заслуги перед Литвой, предусмотрена законами страны и уже реализовывалась в этом году, например, в отношении фигуристки Маргариты Дробязко.

Накануне литовский центр Siena опубликовал проведенное вместе с международным журналистским консорциумом OCCRP расследование, в котором рассказал о наличии литовского гражданства у двух детей российского бизнесмена Романа Абрамовича, 31-летней Анны и 30-летнего Аркадия.

В январе 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Абрамович-старший переписал на своих детей (всего их семеро) имущество на сумму около 4 млрд долларов. Учитывая, что как минимум у двух новых владельцев, как оказалось, есть паспорта страны ЕС, это действие очень похоже на попытку обойти санкции, заключает Siena.

Глава литовского МВД Агне Билотайте на созванной вчера пресс-конференции пояснила, что Анна и Аркадий Абрамовичи получили паспорта еще до полномасштабной войны в Украине; по данным Siena, сын российского бизнесмена стал гражданином Литвы как минимум 10 лет назад. В свою очередь, глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте отметила, что ведомство проверит, как именно дети Абрамовича получили литовского гражданство.

Миллиардер Роман Абрамович с 2022 года включен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, где его считают человеком, близким к Кремлю и лично президенту РФ Владимиру Путину. Предприниматель существование этих связей отрицает и оспаривает введенные против него ограничения в суде.

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