Генпрокуратура России обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции 98-летнего ветерана СС Ярослава Гуньки, которого в сентябре пригласили в канадский парламент во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Meduza.

Уточняется, что запрос был направлен министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.

В запросе говорится, что Гунька заочно обвинен в России по статье о геноциде. В Генпрокуратуре добавили, что обвиняемому не грозит смертная казнь, и ему будут представлены все возможности для защиты, а в СИЗО он будет содержаться в надлежащих условиях.

В случае отказа российское ведомство попросило власти Канады рассмотреть вопрос о депортации Гуньки в рамках миграционного законодательства.

Канада запрос России пока не комментировала.

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