Больше половины немцев из тех, которые выступают за сокращение бюджетных расходов, предлагают экономить в первую очередь на социальных пособиях для малоимущих и финансовой помощи Украине. Об этом сообщает DW.

Выход из бюджетного кризиса, который разразился в Германии после решения Федерального конституционного суда о неправомочности финансовой политики правительства, почти половина немцев (47%) видят в сокращении расходной части проекта госбюджета ФРГ на будущий год. Треть (35%) предлагают в очередной раз объявить в стране чрезвычайное финансовое положение, что позволило бы взять дополнительные кредиты. За повышение налогов и отчислений ратуют только 8 процентов. Таковы главные результаты репрезентативного соцопроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и опубликованые в четверг. 7 декабря.

Обманчивый результат опроса

Из тех немцев, которые предлагают сокращать расходы, почти две трети называют отказ от повышения с будущего года на 12% социального пособия, размер которого в настоящий момент составляет 502 евро на взрослого одинокого человека, не считая оплаты жилья и коммунальных услуг. Такую меру готовы поддержать 64% опрошенных, против выступил 31 процент.

Но уже на втором месте в списке возможных бюджетных сокращений - военная помощь Украине. Здесь соотношение иное: 54% за сокращение, 41% против. При этом, однако, следует учитывать, что вопросы о том, какие статьи расходов следует сокращать, задавались только тем 47% респондентов, которые только в экономии и видят выход из бюджетного кризиса. Не учтена точка зрения на военную помощь Украине тех, кто ратует за новое финансовое чрезвычайное положение или за повышение налогов.

Экономить на переориентации немецкой экономики в сторону природоохранных и климатически нейтральных технологий предлагает 41%, а 55% - против. Еще меньше сторонников сокращения субсидий малоимущим семьям с детьми - 27% за, 69% - против.

Рейтинг канцлера в свободном падении

Бюджетный кризис в очередной раз опустил рейтинг коалиционного правительства социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz). Работой кабинета министров более или менее удовлетворены только 17% респондентов, 82% - недовольны. Столь непопулярным, как сейчас, центральное правительство Германии было более 13 лет назад, когда у власти находились консерваторы с либералами.

Работой самого канцлера тоже очень многие недовольны. 68% опрошенных называют Шольца несоответствующим занимаемой должности, 71% не верят в его способность вывести страну из кризиса, 84% считают его аргументы неубедительными. Столь низкой оценки у немецкого канцлера (только 20% довольны его работой) не было за все время опросов Deutschlandtrend, которые проводятся в Германии с 1997 года.

В случае перевыборов - новая власть

Явный кризис переживает и его Социал-демократическая партия Германии. В ближайшее воскресенье за нее отдали бы голоса лишь 14% избирателей, на два процентных пункта меньше, чем в ноябрьском опросе. Даже рейтинг "зеленых" сейчас выше - 15% (+1), а либералы из СвДП остались на непроходных в бундестаг 4 процентах. Лидируют же в опросах консервативнй блок ХДС/ХСС - 32% (+2) и правые популисты из "Альтернативы для Германии" - 21% (+1).

Это означает, что в случае развала правящей коалиции и проведения досрочных парламентских выборов политически реальными могли бы стать только два варианта: либо консерваторы с "зелеными", либо те же консерваторы с социал-демократами. И то при условии, что суммарно полученных ими на выборах 47% или 46% голосов хватит для того, чтобы занять более половины депутатских мест в бундестаге.

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