Спонсор Пенсильванского университета отозвал грант в размере 100 миллионов долларов после скандального выступления в Конгрессе президента этого престижного учебного заведения.

Их выступление, видеозапись которого разошлась в соцсетях, вызвало гнев и возмущение после того, как они уклонились от прямого ответа на вопрос, будут ли наказаны студенты, призывающие к геноциду евреев.

После начала войны в Газе в американских университетских кампусах прошли демонстрации протеста, на которых порой звучали антисемитские лозунги.

"Нарушают ли призывы к геноциду евреев кодекс поведения [вашего университета] или правила, касающиеся издевательств и травли? Да или нет?" — по нескольку раз спрашивала их конгрессмен от Нью-Йорка Элиза Стефаник.

Все три президента университетов уклонились от прямого осуждения подобных действий и заявили, что все "зависит от контекста".

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд назвала их заявления "отвратительными".

Крупнейший спонсор Пенсильванского университета, основатель и генеральный директор компании Stone Ridge Asset Management Росс Стивенс признался, что потрясен этими ответами.

В электронном письме, с которым ознакомилась Би-би-си, Стивенс пишет: "У меня есть четкие основания отозвать находящиеся у "Пенна" акции Stone Ridge на сумму 100 миллионов долларов из-за поведения его президента (Элизабет) Мэгилл".

Стивенс сообщил университету, что его "разрешительный подход" к тем, кто призывает к насилию против еврейского народа, "нарушил бы любую политику или правила, которые запрещают притеснения и дискриминацию по религиозному признаку, в том числе правила Stone Ridge".

Позже Элизабет Мэгилл опубликовала видео на веб-сайте университета, в котором она извиняется за свой ответ во время слушаний и заявляет, что сосредоточилась на "давней политике университета, соответствующей Конституции США, которая гласит, что высказывания сами по себе не наказуемы".

Письмо Росса Стивенса, тем не менее, по сути, призывает к ее отставке.

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