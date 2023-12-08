Армения и Азербайджан выступили с совместным заявлением, в котором подтверждают свое намерение "нормализовать отношения и заключить мирный договор на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности". Об этом сообщает Euronews.

Две страны распространили совместное заявление, в котором заявили о намерении нормализовать отношения и подписать мирный договор. Первый шаг — обмен военнопленными.

В частности, две страны согласились начать обмен военнопленными. На данный момент достигнута договоренность об освобождении 32 армян и двух азербайджанцев. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении обменять "всех на всех".

При этом данные о количестве военнопленных сильно расходится.

Азербайджанские официальные лица утверждают, что у них находятся 33 армянских военнопленных и задержанных гражданских лиц.

Ереван считает, что их 55, в том числе 41 военный. Армянские правозащитники утверждают, что удерживаемых в плену не менее 80.

Баку подчеркивает, что не будет освобождать 6 бывших лидеров Нагорного Карабаха, арестованных в Азербайджане после войны.

ЕС высоко оценил совместное заявление обеих сторон. Председатель Евросовета Шарль Мишель "рад приветствовать крупный прорыв", а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что это "исторический шанс для установления мира в регионе".

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