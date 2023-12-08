МВД России объявило в розыск журналиста Машу Гессен, сообщает "Медиазона" (в реестре "иноагентов") со ссылкой на базу розыска.

В этой базе никогда не уточняется, по какой уголовной статье разыскивают человека. Однако в конце ноября телеканал "Дождь" (объявлен в России нежелательной организацией и "иноагентом) сообщал, что на Гессен завели дело о "военных фейках" (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По данным "Дождя", поводом для уголовного преследования интервью Гессен журналисту Юрию Дудю и их разговор о военных преступлениях в Буче (видео вышло на YouTube-канале Дудя год назад).

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