Советский районный суд Брянска арестовал до 6 февраля Сергея Поддубного, директора частной охранной организации "Агентство Экскалибур", ответственной за безопасность в гимназии № 5, где в конце недели произошла стрельба. Об этом сообщила в субботу, 9 декабря, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Поддубный обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). По версии следствия, глава ЧОПа не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы смогла пронести в здание охотничье ружье. Поддубный вину не признает. Он просил суд отправить его под домашний арест.

Вместе с ним в тот же день была арестована сотрудница "Агентства Экскалибур" Галина Черткова, которую также обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. Черткова, по версии следствия, допустила в здание гимназии ученицу с охотничьим ружьем, из которого девочка выстрелила в одноклассников. Она также будет находиться под стражей до 6 февраля.

Об аресте главы и сотрудницы ЧОПа ходатайствовало следственное управление СК по Брянской области. Обоим может грозить до десяти лет лишения свободы.

Другие фигуранты дела о стрельбе в брянской гимназии

По делу о стрельбе была также задержана замдиректора гимназии № 5 Лариса Католикова, сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, женщину задержали вечером 8 декабря. Ее подозревают в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 295 УК РФ).

О задержании Католиковой написали также Telegram-каналы. Baza отмечает, что ей может грозить до семи лет лишения свободы. Католикова работает в гимназии завхозом, и именно она, согласно должностным обязанностям, отвечала за организацию мер безопасности в школе, пишет канал "112".

Кроме того, стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении отца ученицы, устроившей стрельбу, Дмитрия Афанаскина. Он, как сообщалось, был также задержан 8 декабря. Афанаскина обвиняют в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери, пишет Telegram-канал Shot. По этой статье ему грозит до 17 лет колонии. Ранее Афанаскину предъявили обвинение в небрежном хранении огнестрельного оружия.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла утром 7 декабря. По информации Следственного комитета РФ, 14-летняя ученица принесла с собой в класс помповое ружье, из которого произвела несколько выстрелов, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.

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