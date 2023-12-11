Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывает ХАМАС сдаться, однако боевики заявляют, что ни один заложник не уйдет живым, если не будут выполнены требования группировки. Об этом сообщает Euronews.

"Все кончено. Потребуется еще какое-то время, война в самом разгаре, но это начало конца для ХАМАС", - заявил Биньямин Нетаньяху.

Израильские военные утверждают, что каждый день десятки боевиков сдаются в плен.

ХАМАС, со своей стороны, отказывается от капитуляции. Военное крыло движения, "Бригады аль-Кассама", заявило, что ни один заложник не уйдет живым, если не будут выполнены требования группировки, в частности - об освобождении палестинских заключенных.

Накануне ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира батальона ХАМАС "Шеджайя" Эмада Крикае в результате израильского авиаудара.

Всего в заложниках у группировки остаются 137 человек. Власти управляемого ХАМАС анклава утверждают, число погибших в Газе с начала войны достигло 18 тысяч.

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