Британский королевский ВМФ передаст Киеву два своих минных тральщика, чтобы укрепить военно-морской потенциал Украины, сообщило Минобороны Великобритании. Глава ведомства Грант Шаппс заявил, что эти корабли помогут вновь открыть "жизненно важные экспортные маршруты", которые были ограничены с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Королевский флот уже давно готовился к передаче Украине двух минных тральщиков. Возможность их поставки рассматривалась еще до начала полномасштабной войны. Летом этого года британский ВМФ обучал украинские экипажи использованию кораблей.

Однако до сих пор остаются вопросы, как и когда они корабли смогут войти в Черное море, поскольку Турция контролирует доступ через Босфор.

Министерство обороны также заявило, что Великобритания создает коалицию с Норвегией по морскому потенциалу для долгосрочной поддержки Украины. В заявлении ведомства сказано, что Шаппс подробно изложит планы позднее в понедельник вместе с норвежским коллегой.

По словам британского министра, поддержка ВМС Украины "ознаменует начало новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии и наших союзников по укреплению морских возможностей Украины", направленных на защиту суверенных вод и укрепление безопасности на Черном море.

"Как островное государство с богатой морской историей, Великобритания и Королевский флот имеют особенно хорошие возможности для поддержки этого начинания", — заявил Шаппс.

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