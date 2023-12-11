Центральная избирательная комиссия России объявила, что голосование на выборах президента РФ в марте 2024 года пройдет в том числе на аннексированных территориях Украины. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В Telegram-канале ЦИК РФ говорится, что сегодня комиссия провела консультации с представителями министерства обороны и ФСБ, а также назначенного Кремлем руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР и подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей.

"Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации", — заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.

В сентябре прошлого года на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины прошли "референдумы" о вхождении в состав России. Латвия и подавляющее большинство других стран мира не признала их результаты и считает аннексию украинских регионов незаконной.

Вскоре после проведения "референдумов" президент РФ Владимир Путин объявил о введении в аннексированных регионах военного положения. В ноябре 2023 года ЦИК России получила возможность принимать решение о проведении выборов на территориях, где действует этот режим, хотя ранее это было запрещено.

Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта 2024 года. Путин уже объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру, в случае победы это будет его пятый срок во главе государства.

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