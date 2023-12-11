Правая партия "Право и справедливость" потеряла власть в Польше после восьми лет, в течение которых ее представители возглавляли правительство страны. Большинство депутатов недавно избранного Сейма проголосовали за вынесение вотума недоверия кабинету во главе с представителем "Права и справедливости" Матеушем Моравецким.

Затем польский парламент поручил создать новое правительство лидеру партии "Гражданская платформа" и бывшему главе Европейского совета Дональду Туску. Туск также возглавлял правительство Польши с 2007 по 2014 год.

Голоса за вотум доверия кабинету Моравецкого отдали 190 депутатов Сейма, а 266 выступили против. Назначение Туска премьером поддержали 248 депутатов, 201 были против.

Президент Польши Анджей Дуда выдвинул Моравецкого на должность премьера, несмотря на то, что "Право и справедливость" не смогла получить большинство на прошедших в октябре парламентских выборах. Поэтому сегодняшнее вынесение вотума недоверия было ожидаемым, хотя из-за решения Дуды появление нового правительства отложилось на несколько недель.

В результате октябрьского голосования ПиС набрала 35,38% голосов, ее главный соперник, "Гражданская коалиция" Туска — 30,7%, "Третий путь" — 14,4%, "Левица" — 8,61%, а ультраправая "Конфедерация" — 7,16%.

Суммарным большинством в Сейме сейчас обладает коалиция во главе с Туском — она состоит из партий, занявших на выборах второе, третье и четвертое места: "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица".

После того, как парламент дал Туску право на формирование нового кабинета, во вторник депутаты проголосуют за вынесение ему вотума доверия.

Одним из новых министров должен стать Радослав Сикорский, который был главой Министерства иностранных дел Польши во времена премьерства Туска.

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