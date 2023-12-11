Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о тяжелых последствиях в случае, если Брюссель откажется принять решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС.

Лидеры Евросоюза по-прежнему не могут договориться о возобновлении финансовой поддержки Украины и приглашении Киева к началу переговоров о членстве.

Они встречаются в четверг, чтобы решить судьбу обещанного пакета помощи Украине в 50 млрд евро и вопрос о переговорах по присоединению Украины к блоку.

Эти ключевые вопросы в ЕС требуют единогласия, и ситуацию осложняет позиция Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан пригрозил заблокировать любую новую помощь Украине.

Дмитрий Кулеба заявил журналистам в Брюсселе в понедельник, что он не может себе даже представить последствия, если лидеры ЕС отвергнут надежду Киева на переговоры о членстве.

"Я даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые возникнут, если Совет не примет это решение", — сказал Кулеба.

Обещанные Брюсселем 50 млрд евро также могут стать камнем преткновения, поскольку страны-члены ЕС разделились во мнениях относительно того, каким образом эту помощь финансировать.

"Да, мы должны обеспечить оперативную военную поддержку, но мы также должны работать над предсказуемым долгосрочным финансированием", — предупредил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после переговоров с министрами.

"Мы совершенно ясно понимаем, что сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины. Напротив, это момент для увеличения и ускорения поддержки", — сказал он.

По словам Борреля, он ожидает, что лидеры ЕС разработают план финансирования 50 млрд евро помощи и еще 5 млрд евро для пакета военной поддержки.

Брюссель намерен представить некий план по сбору средств в помощь Украине путем реинвестирования прибыли от замороженных российских активов.

Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил, по его словам, "чрезвычайное давление, оказанное на политическом уровне и уровне средств массовой информации", чтобы подтолкнуть Будапешт принять кандидатуру Украины в ЕС.

"Это неприемлемо", — заявил Сийярто, подчеркнув, что Киев не соответствует критериям для начала переговоров о вступлении.

В понедельник Дмитрий Кулеба провел, по его словам, "очень долгие и откровенные" переговоры с Петером Сийярто.

"Я ясно сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны достичь его как можно быстрее. Вместе", — сказал Кулеба.

Сийярто, однако, заявил, что членство Украины в ЕС — "не тактический вопрос, скорее, это исторически значимое решение для будущего всего Евросоюза". По его словам, Еврокомиссия на самом деле не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все европейское сообщество.

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