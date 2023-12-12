После того как Александр Лукашенко запретил белорусским гражданам оформлять многие документы за границей, часть эмигрировавших белорусов оказалась на грани потери легального статуса в странах пребывания. Их альтернатива — поездка в Беларусь, где многим может грозить допрос на границе или даже арест. "Сербская служба Би-би-си" рассказывает о том, что теперь ждет белорусов, уехавших от репрессий на Балканы и в страны ЕС.

У Михаила и Елизаветы Сычевых, семейной пары из Беларуси, четверо детей (младшая дочь родилась в Сербии в июле 2023 года). Из-за новых правил выдачи паспортов они теперь не уверены, смогут ли продолжить свою жизнь в эмиграции.

Срок действия паспорта Михаила, учителя математики и оппозиционного активиста, истекает, а без нового он не может продлить разрешение на пребывание в Сербии. Паспорта нет и у его новорожденной дочери, так как оформить первый за пределами Беларуси теперь невозможно. "Я в отчаянии. Я не знаю, что будет", — говорит Михаил.

В начале сентября Александр Лукашенко издал указ, которым отменил возможность выдачи паспортов за границей при посредничестве посольств и консульств страны.

На практике это решение означает, что белорусы, многие из которых эмигрировали из-за политических репрессий, теперь вынуждены возвращаться домой за паспортами, рискуя быть задержанными или арестованными.

Эта проблема затрагивает всех белорусов, проживающих за рубежом, говорит Андрей Стрижак, один из основателей Фонда солидарности — BYSOL, неправительственной организации, помогающей жертвам репрессий Лукашенко.

Если они решат вернуться, то рискуют предстать перед судом не только за участие в протестах, но и за посты и комментарии в социальных сетях. "Фактически эти люди сейчас оказались в бюрократической ловушке", — говорит Стрижак.

Самые массовые протесты в новейшей истории Беларуси вспыхнули в августе 2020 года, когда Лукашенко, баллотировавшийся на шестой президентский срок, объявил о победе на выборах.

Десятки тысяч людей месяцами выходили на улицы, пытаясь оспорить официальные результаты, на что власти ответили арестами, задержаниями и избиениями протестующих и активистов.

Польша — страна с одной из крупнейших белорусских общин в Европе. В августе 2023 года белорусы протестовали на улицах Варшавы, чтобы отметить третью годовщину выборов 2020 года (Фото: Reuters)

Официальных данных о том, сколько людей покинуло Беларусь с тех пор, нет, но, по оценкам BYSOL, около полумиллиона человек эмигрировали из-за страха политических преследований.

Спустя три года ситуация в Беларуси не улучшается, а власти страны проводят "произвольные аресты" и преследуют критиков, правозащитников, журналистов, адвокатов и простых граждан "по сфабрикованным обвинениям", говорится в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Других вариантов не предусмотрено"

Всего за десять дней до вступления указа Лукашенко в силу Михаил Сычев обратился в посольство Беларуси в Сербии, чтобы получить новый паспорт для себя и первый — для младшей дочери.

Из переписки с представителями посольства, которая есть в распоряжении "Би-би-си", следует, что в конце августа он предоставил им запрошенные документы и уплатил необходимые пошлины.

Однако через несколько недель после появления указа ему сообщили, что процесс оформления паспорта даже не начался и что ему нужно обратиться в МВД Беларуси. "Других вариантов не предусмотрено", — говорится в полученном им электронном письме из посольства.

Посольство Беларуси в Сербии не ответило на вопрос "Би-би-си" о том, смогут ли граждане страны, подавшие заявления до принятия указа президента, получить паспорта за рубежом.

Сычев опасается возвращения в Беларусь, поскольку является членом движения "Разам" ("Вместе"), созданного командой одного из лидеров оппозиции Виктора Бабарико. Последний в 2021 году был приговорен к 14 годам лишения свободы.

"Очень многие люди впервые узнают о том, что у государства есть [к ним] какие-то претензии, только находясь на границе, — говорит Андрей Стрижак. — И когда у них там светится красная рамка при пересечении границы, это значит, что к тебе есть какие-то вопросы". За этим может последовать допрос, а за ним — задержание.

Какой выход?

По данным BYSOL, на Балканах белорусов не очень много — всего несколько сотен, и живут они в основном в Сербии и Черногории.

В середине ноября группа белорусских активистов в черногорской столице Подгорице организовала акцию протеста, потребовав от властей страны продолжить выдачу видов на жительство белорусским гражданам, у которых истек срок действия паспортов.

"Мы создали петицию, которую подадим в МВД Черногории, и на данный момент собрали около 200 подписей — наша диаспора здесь невелика", — говорит 43-летний Александр Бубин, IT-эксперт и один из инициаторов петиции.

Бубин входит в Координационный совет белорусской оппозиции — организации, созданной как представительный орган Беларуси и оспаривающей результаты президентских выборов 2020 года.

Александр Лукашенко находится на посту президента Беларуси почти 30 лет (Фото: Reuters)

У белорусов, проживающих в Сербии и Черногории, есть два варианта: получить статус беженца в соответствии с Законом о беженцах или подать заявление на гуманитарное проживание в соответствии с Законом об иностранцах, говорит белградский адвокат Никола Ковачевич.

"Если им нельзя въезжать в Беларусь и эти опасения обоснованы, они являются беженцами, — говорит Ковачевич. — Никто не должен быть возвращен туда, где ему угрожает опасность, поэтому альтернативой для этих людей является обращение за убежищем".

Закон об иностранцах предусматривает разрешение на временное проживание по гуманитарным соображениям, и для этого не требуется действующий паспорт, добавляет Ковачевич.

Помимо прочего, оно может быть предоставлено по "оправданным личным причинам гуманитарного характера" или при наличии "интересов Республики Сербия или международных обязательств".

Временное проживание по гуманитарным соображениям — это новый механизм в правовой системе Сербии, введенный в 2018 году. Он предоставляется на срок от шести месяцев до одного года с возможностью продления.

"Паспорт Новой Беларуси"

Когда Лукашенко издал указ, запрещающий выдачу белорусских паспортов за рубежом, у оппозиции уже было предложение об альтернативном паспорте для граждан Беларуси.

Светлана Тихановская, утверждающая, что победила Лукашенко на президентских выборах 2020 года, в сентябре предложила Европарламенту ввести "Новый паспорт Беларуси", разработанный сорока экспертами. Хотя некоторые депутаты поддерживают идею признания альтернативных паспортов, другие относятся к этому скептически, поскольку это создаст прецедент.

Фото: EPA

Тихановская покинула страну после выборов и за границей основала Объединенный переходный кабинет Беларуси, который объединяет противников режима Лукашенко, в том числе бывших госслужащих.

В марте 2023 года Тихановскую заочно приговорили в Беларуси к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку государственного переворота.

Белорусская диаспора в Европе

Крупнейшие белорусские общины в Европе проживают в соседних с Беларусью Польше и Литве. В Польше их около 50 тысяч: страна открыла двери для многих белорусов, спасающихся от репрессий, но при этом особенно заинтересована в привлечении высококвалифицированных сотрудников, таких как медицинские работники и специалисты в области информационных технологий.

Ольга Скращук переехала в Варшаву с мужем и ребенком в январе 2023 года, как только ее освободили после 16 месяцев заключения за участие в антиправительственных протестах: "Это было настолько ужасно, что я не хочу говорить об этом опыте".

Срок действия паспорта Беларуси, с которым она приехала, истек в августе. Тем временем польские власти выдали ей паспорт беженца в соответствии с Женевской конвенцией о беженцах — сроком на один год.

Поскольку это не окончательное решение, Ольга надеется получить польское гражданство, так как у ее мужа есть предки из этой страны. "Мы попробуем, и я надеюсь, что таким образом мы разрешим ситуацию", — говорит она.

В Литве проживают около 58 тысяч белорусских граждан. В августе 2023 года власти страны объявили угрозой безопасности около 900 белорусов, а также около 260 граждан России.

Андрей Стрижак, который сам живет в Вильнюсе, говорит, что иммиграционные проверки "очень тщательны", но большинству белорусов удается доказать свой статус беженца. На основании этого литовские власти выдают проездной документ, который в случае с Литвой привязан к сроку действия ВНЖ — максимум один год.

"Сейчас идет рассмотрение законопроекта в парламенте по поводу того, чтобы продлить действие этого документа до трех лет, — объясняет Стрижак. — До конца года должна закончиться работа парламентской комиссии, которая и определит, будет ли этот документ принят. Если нет, тогда мы останемся в этом не очень удобным положении с документами, которые работают в течение года. Однако по крайней мере этот механизм есть".

В странах, не входящих в ЕС, таких как Грузия или балканские государства, с выдачей таких проездных документов есть проблемы, поскольку механизмы получения убежища не работают в полную силу. "Наш основной комментарий по этому поводу — ищите возможности переезда в Евросоюз", — говорит Стрижак.

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