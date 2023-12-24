Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью британской газете Guardian, что президента России Владимира Путина не устроит частичная победа в Украине и он намерен продолжать долгую войну до момента, пока не получит полный контроль над этой страной.

По мнению Борреля, российский лидер также рассчитывает на смену власти в США, где в следующем году состоятся президентские выборы.

Претендующий на выдвижение в президенты США Дональд Трамп выражал намерение прекратить военную поддержку Украины и добиваться компромисса с властями России:

"Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуацией, когда остальная территория Украины принадлежит к Европейскому союзу. Он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не прекратит войну — тем более перед американскими выборами, которые могут дать ему намного более выгодный сценарий. Так что мы должны быть готовыми к высокоинтенсивному конфликту, который продолжается долгое время. Путин решил вести войну до полной победы. from Жозеп Боррель Глава дипломатии ЕС

Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуацией, когда остальная территория Украины принадлежит к Европейскому союзу. Он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не прекратит войну — тем более перед американскими выборами, которые могут дать ему намного более выгодный сценарий. Так что мы должны быть готовыми к высокоинтенсивному конфликту, который продолжается долгое время. Путин решил вести войну до полной победы".

Боррель также назвал войну в Украине моментом, решающим судьбу всей Европы, поскольку Россия, по его словам, угрожает не только украинскому государству, но и континенту в целом.

В связи с этим он призвал ЕС действовать решительно и не медлить с помощью Украине: "Если мы быстро не поменяем курс, если не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину одержать победу на войне в Украине. Если мы быстро не поменяем курс, если не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину одержать победу на войне в Украине".

Боррель добавил, что в феврале 2022 года на границах Украины было сконцентрировано 150 тыс. российских военных, а сейчас в боевых действиях на территории страны принимает участие 450 тыс. военнослужащих РФ, то есть "в три раза больше".

По мнению Борреля, причины таких амбиций России следует искать в ее историческом наследии: "Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей: с царем, с советами, а теперь с Путиным. Для России и ее политической идентичности это постоянная вещь, и в результате она стала угрозой для своих соседей — и, в особенности, для нас".

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