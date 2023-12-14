Президент РФ Владимир Путин впервые с 2021 года провел большую пресс-конференцию и "прямую линию" с гражданами страны. В этом году мероприятия объединили. Delfi приводит главные цитаты Путина о вторжении в Украину, отношениях с Западом, борьбе с оппозицией, участии российских спортсменов в Олимпиаде и запрете абортов.

Одним из первых Путину задали вопрос "Когда будет мир?" Российский президент ответил, что для этого должны быть выполнены цели "специальной военной операции" (так в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину): "демилитаризация" и "денацификация" соседней страны.

Говоря о возможной второй волне мобилизации в РФ, Путин заявил, что сейчас "никакой необходимости" в этом нет (то же самое российские власти говорили об объявлении мобилизации в сентябре 2022 года и начале полномасштабной войне в Украине). По его словам, в зоне "СВО" находятся 617 тысяч военнослужащих и добровольцев, на службу по контракту приняли 486 тысяч человек.

Журналистка государственного агентства ТАСС спросила российского президента, каковы перспективы нормализации отношений с ЕС. После традиционных рассуждений о "едином народе", "исторических" территориях России и "русской Одессе", Путин (не менее традиционно) обвинил в "разжигании конфликта на Украине" "американских дружков". По его мнению, Европа "подыгрывает и подпевает" США, а европейские лидеры "ведут себя как маршал Петен" — глава французского коллаборационистского правительства в годы Второй мировой войны. Исключениями Путин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Отвечая на вопрос турецкого журналиста о ситуации в Газе, Путин назвал происходящее там "катастрофой" и сравнил конфликт на Ближнем Востоке с войной в Украине. "Почувствуйте разницу", — добавил российский президент. Об атаке боевиков ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли не менее 1200 человек, Путин ничего не сказал.

На вопрос представительницы спортивного телеканала "Матч" о жестких требованиях МОК к допуску российских спортсменов на Игры в Париже российский лидер ответил, что ответственные лица занимаются "полным извращением идей Пьера де Кубертена", поскольку, по его мнению, "спорт — вне политики, призван объединять людей". Из заявлений Путина следует, что он допускает бойкот ближайшей Олимпиады со стороны России, "надо смотреть на условия".

Журналистка The New York Times спросила Путина о возможном обмене американского репортера Эвана Гершковича, задержанного в марте по обвинению в шпионаже. Российский президент, сначала решивший, что речь идет о некоем "австрийском журналисте", после пояснений ответил: "Диалог на этот счет идет, он непростой. Надеюсь, что найдем решение, но американская сторона должна услышать нас".

Задали Путину вопрос и о журналистке Александре Баязитовой — ее осудили на пять лет колонии за вымогательство несмотря на сахарный диабет и другие проблемы со здоровьем; гособвинение запрашивало наказание в виде 14 лет лишения свободы. "А что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там, крупный оппозиционный деятель, что ли?", — ответил российский президент.

Комментируя начавшуюся в России кампанию за запрет абортов, Путин подчеркнул, что действовать нужно "очень аккуратно". "Государство заинтересовано в том, чтобы женщины принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка, это очевидная вещь. Но права и свободы женщины должны соблюдаться", — заявил он.

Большинство остальных вопросов касалось внутренней российской политики и экономики: роста тарифов ЖКХ, проблем с инфраструктурой и транспортом, индексации пенсий, льгот многодетным семьям и т.д. Всего, подсчитало государственное агентство РИА "Новости", совмещенная с "прямой линией" пресс-конференция длилась 4 часа и 4 минуты, были заданы 67 вопросов.

Что еще сделал Путин во время пресс-конференции:

привел фейковую цитату Бисмарка;

похвалил за помощь российским военным фонд "Защитники Отечества" и лично его главу Анну Цивилеву (по данным "Проекта", она двоюродная племянница президента РФ);

рассказал, что среди его "близких связей дети воевали в ЧВК", "были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за родину, воюя в рамках этой ЧВК" (какой именно — Путин не сказал, Пригожина он не упомянул)

в ответе на вопрос о резко подорожавших в РФ яйцах "пошутил", что "совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами";

на вопрос о том, почему цены на российские автомобили "улетели в космос", заявил, что "ну не в космос, на 40%"

познакомился со своим двойником, которого создал с помощью нейросети студент из Санкт-Петербурга, и сказал, что в реальности их у президента РФ нет;

призвал создать в России специальный орган по делам миграции (хотя сам его упразднил семь лет назад);

на вопрос о том, что он сейчас читает, Путин ответил: "Сейчас перечитываю Уголовный кодекс, а то некоторые считают, что у нас некоторые наказания слишком суровые. […] На тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова".

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