Венгрия не поддержит пакет помощи Украине в 50 млрд евро от Евросоюза, пока блок не выплатит все средства, замороженные для Будапешта. Об этом сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Bloomberg в пятницу, 15 декабря.

"Это отличный повод для Венгрии дать понять, что она должна получить все, что ей принадлежит", - заявил премьер-министр в своем еженедельном радиоинтервью из Брюсселя.

Когда лидеры ЕС снова встретятся в начале следующего года, чтобы рассмотреть пакет помощи Украине, Венгрия сначала позаботится о том, чтобы получить все свои средства, сказал Орбан.

Еврокомиссия на этой неделе согласилась разблокировать треть примерно из 30 млрд евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона и взяточничества после того, как Венгрия приняла изменения, связанные с судебной системой.

Хотя Венгрия воздержалась во время голосования по переговорам о членстве Украины в ЕС, что дало возможность их начать, Орбан заявил, что по-прежнему выступает против этого решения и готов наложить вето на вступление Украины на более позднем этапе процесса.

Ранее в пятницу стало известно, что Орбан ветировал "мегапакет", который включал помощь Украине, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны. К рассмотрению этого документа вернутся в начале 2024 года.

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