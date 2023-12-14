Получит ли Украина нужный ей результат на начинающемся в четверг саммите Евросоюза, зависит от решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он враждебно относится к Украине и выступает против ее интеграции в ЕС. Но перед самым саммитом появились намеки, что он может и уступить.

Главный вопрос в повестке двухдневного саммита ЕС — символический шаг: официальное приглашение Украины к переговорам о вступлении в Евросоюз. Второй по важности пункт повестки — обещание дать Украине 54 млрд евро экономической помощи и 24 млрд евро — военной.

Орбан давно выступал против и того, и другого.

"Мы — голос здравого смысла в Европе", — провозгласил он в венгерском парламенте перед саммитом.

По его мнению, принять Украину в ЕС в обозримом будущем мешают война, коррупция, большой сельскохозяйственный сектор, а также притеснения венгерского меньшинства, в которых Будапешт обвиняет Киев.

Позиция Орбана может окончательно испортить президенту Украины Владимиру Зеленскому эту неделю. Она и так уже не заладилась: визит в Вашингтон не помог убедить тамошних республиканцев и разблокировать в Конгрессе решение о помощи Украине на 61 млрд долларов.

"Если не будет позитива [на саммите ЕС] — это будет говорить о том, что Путин наложил вето на это решение", — заявил в среду Зеленский и прямо обвинил Венгрию, что она пытается блокировать решение.

Будапешт в силу правила консенсуса может заблокировать все, чего добивается Киев, притом что остальные страны ЕС поддерживают Украину.

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск, например, заявил, что апатия в отношении Украины сейчас неприемлема.

Правда, вечером в среду, когда лидеры стран ЕС начали прибывать в Брюссель, появились первые проблески надежды на компромисс с Венгрией.

Европейская комиссия объявила, что размораживает 10,2 млрд евро из 30 миллиардов, положенных Венгрии, но замороженных за покушения ее властей на принцип верховенства закона и независимости суда.

Этот шаг очень многие рассматривают как попытку смягчить позицию Орбана, хотя Брюссель и отрицает, что поддался на шантаж.

В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что она таким образом ответила на принятый днем ранее в Венгрии закон о восстановлении права венгерских судей обращаться в суд Евросоюза за предварительными решениями. Эта поправка в уголовный кодекс была одним из многих требований Брюсселя к Будапешту.

Лидеры большинства остальных стран ЕС твердо поддерживают Киев. Даже премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который остановил военную помощь Украине, заявил, что не будет голосовать против, хоть и не считает Украину готовой к членству в ЕС.

Относительно экономической и военной помощи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в среду в Европарламенте: "Мы должны дать Украине все, что ей нужно, чтобы быть сильной сегодня, так чтобы завтра она была сильнее за столом переговоров, когда будет договариваться о прочном и справедливом мире".

Владимир Зеленский перед саммитом, находясь с визитом в Норвегии (которая не входит в ЕС), заверил, что Украина выполнила все рекомендации ЕС и вообще сделала все, чтобы не оставить никаких предлогов для блокировки решения о начале переговоров.

Еврокомиссия говорит, что Украина выполнила шесть из семи предварительных условий официального начала переговоров о вступлении.

Будапешт утверждает, что Брюссель специально для Украины понизил планку требований.

Зеленский и Орбан на этой неделе проговорили несколько минут, встретившись на инаугурации президента Аргентины.

"У него нет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском Союзе. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одну причину, и я жду ответа", — сказал Зеленский украинской прессе после этого разговора.

Никто в Брюсселе не говорит, что Украина будет готова вступить в ЕС прямо назавтра. Решение о начале переговоров будет жестом, символизирующим солидарность 27 стран союза с Украиной.

Орбан просто "не хочет участвовать"

Орбан же в интервью французскому еженедельнику Le Point сказал, что его позиция — это "не совсем вето".

"Скажем так, я не стану участвовать в принятии решения, которое мне кажется неправильным", — пояснил венгерский премьер.

Это похоже на обещание воздержаться. Венгрия, например, уже 11 раз тихо голосовала за пакеты санкций против России, хотя вслух Орбан и члены его правительства выступали против.

Виктор Орбан заявляет, что ЕС не должен шантажировать Венгрию, и что финансовые вопросы (выплат Венгрии из общего котла ЕС) нельзя смешивать с "вопросами принципа".

Он так же, как и Зеленский, утверждает, что сделал все, чего требовала Еврокомиссия. Такая странная симметрия, с которой столкнутся участники этого саммита.

Но для Украины ставки, конечно, намного выше. Президент Зеленский рискует проиграть войну с Россией, тогда как Орбан просто хочет нарастить свой вес в Европе. Он начинает готовиться к выборам Европарламента в июне 2024 года, на которых, как он надеется, успешно выступят дружественные националистические партии.

Для президента Зеленского наилучшим исходом саммита был бы тот, при котором он вернется в Киев, торжествующе помахивая приглашением на переговоры о вступлении в ЕС и чеком на 78 млрд евро.

Орбана же больше устроило бы, если бы ЕС разморозил предназначенные Венгрии миллиарды, а насчет Украины согласился бы лишь на "стратегическое партнерство" — это тоже шажок в сторону интеграции Украины в ЕС, но только совсем маленький.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram