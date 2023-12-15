Грузовое судно под флагом Либерии загорелось в Красном море в пятницу после попадания снаряда, выпущенного с территории Йемена, которая контролируется повстанцами-хуситами. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Агентство AFP со ссылкой на Пентагон сообщает, что речь идет о 370-метровом контейнеровозе Al-Jasrah под флагом Либерии, построенном в 2016 году.

По предварительным данным, судно, принадлежащее немецкой транспортной компании Hapag-Lloyd, «получило физические повреждения в результате воздушного нападения» к северу от йеменского прибрежного города Моха.

Сообщается, что контейнеровоз Al-Jasrah следовал из греческого порта Пирей в Сингапур. Данных о пострадавших нет.

В субботу хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, направляющиеся в Израиль, независимо от их национальной принадлежности, и предостерегли международные судоходные компании от сотрудничества с израильскими портами.

Во вторник они нанесли ракетный удар по судну Strinda — танкеру-химовозу, который ходит под норвежским флагом. В результате этого нападения на борту возник пожар, но обошлось без жертв.

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