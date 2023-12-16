Украина сообщила о ночной атаке дронов на Киев, а РФ заявила, что более 30 БПЛА были сбиты над аннексированным Крымом.

Российские войска в ночь на субботу, 16 декабря, несколько раз пытались атаковать Киев с помощью дронов, сообщили местные власти. Воздушная тревога в украинской столице и ряде областей Украины работала почти четыре часа, также в Киеве была объявлена ракетная опасность.

В Подольском районе города были слышны взрывы, указал мэр Киева Виталий Кличко. При этом о происшествиях, связанных с российской атакой, на момент прекращения воздушной тревоги не сообщалось — взрывы могли быть работой ПВО в Киеве, о которой примерно в это же время оповестил глава военной администрации города Сергей Попко.

О количестве БПЛА, запущенных РФ в ходе атаки, не сообщается. Однако с наступлением зимы Россия уже несколько раз производила массированные атаки по объектам в Украине, что может являться началом ее "зимней кампании" по уничтожению объектов украинской энергетической инфраструктуры. В ночь на 14 декабря 42 БПЛА были запущены по Одесской области, а лишь за ночь до этого вследствие ракетного удара РФ пострадали 53 человека в Киеве. Массированные ночные атаки по объектам критической инфраструктуры Украины производились и прошлой зимой, став очередным показателем жестокости российских сил в развязанной РФ войне.

Минобороны РФ: Более 30 БПЛА были сбиты над Крымом

Вечером 15 декабря российское оборонное ведомство заявило о серии атак "с применением БПЛА самолетного типа" по объектам на территории аннексированного Крыма.

Согласно заявлению Минобороны РФ, над полуостровом в период с 20.30 до 22.30 были сбиты 26 беспилотников. Еще одна атака дронов произошла около 23.00. Ведомство уверяет, что все БПЛА были сбиты, о происшествиях в связи с атакой не сообщается, в том числе и в местных сообществах в соцсетях.

БПЛА повредили объекты в Курской области, заявил местный губернатор

В ночь на 16 декабря об атаке беспилотников заявил и губернатор Курской области Роман Старовойт. По словам чиновника, дроны атаковали Дмитриевский и Железногорский районы региона, но "обошлось без пострадавших".

Старовойт указал на три "прилета" в селе Крупец Дмитриевского района и как минимум на один удар в районе железнодорожного вокзала в самом городе Дмитриеве. По его словам, попаданием БПЛА была повреждена компрессорная станция у вокзала.

В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, "питающую один из объектов" Михайловского горно-обогатительного комбината, заявил Старовойт.

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