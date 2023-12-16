По данным The Telegraph, Садик Хан ответил отказом киевскому коллеге Виталию Кличко, который попросил отдать Украине сданные для утилизации автомобили в рамках программы по борьбе с вредными выбросами.

По данным британской газеты The Telegraph, мэр Лондона Садик Хан заблокировал инициативу по передаче Украине автомобилей, сданных для утилизации в рамках городской программы по борьбе с вредным выбросами Ulez. В имеющемся в распоряжении редакции письме Хан заявил, что не позволит отправлять в зону боевых действий транспортные средства, сообщило издание в пятницу, 15 декабря. При этом оно напомнило, что под действие программы подпадают в основном полноприводные автомобили и пикапы, которые крайне необходимы на передовой в Украине.

Хан ответил отказом на просьбу Кличко

Как отмечается далее, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко написал Хану и попросил передать часть предназначенных для утилизации автомобилей в дар Украине. По его словам, такой шаг имел бы "огромный потенциал", а полученные таким образом Украиной автомобили могли бы использоваться в "различных спасательных и транспортных целях".

Несколько дней назад Хан направил Кличко ответ с отказом на его просьбу, указывает The Telegraph. Свое решение он обосновал тем, что такие поставки не соответствовали бы законодательству, которое требует, чтобы программа утилизации Ulez приносила пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точек зрения", цитирует газета.

Решение Хана раскритиковала кандидат от Консервативной партии на пост мэра Лондона Сьюзан Холл, назвавшая его "абсурдным". Поддержка Украины, обороняющейся от "тиранов вроде (президента РФ Владимира. — Ред.) Путина" отвечает "интересам всех лондонцев и мирового сообщества", уверена она. Источники, близкие к Холл, заявили, что в случае ее избрания кандидат от консерваторов попытается изменить закон, чтобы Украина могла получать автомобили.

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